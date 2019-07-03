От слов к делу: Россия, Китай и Европа исключают доллар из расчетов

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о платежах в национальных валютах. Европа запускает механизм INSTEX, позволяющий торговать с Ираном в обход санкций Вашингтона и без доллара. Как отказ от американской денежной единицы принимает все более конкретные очертания — в материале РИА Новости.

Угробить доллар

Ровно год назад экономисты Всемирного банка заявили, что процесс дедолларизации в мире запущен и его уже не остановить. Аналитики тогда отметили: Россия вполне может исключить доллар из расчетов, в первую очередь с Китаем — крупнейшим торговым партнером.

Переходить на национальные валюты Москва и Пекин решили еще в декабре 2014 года. С тех пор в силу вступили российско-китайские соглашения о прямой торговле за рубли без участия банков США, Великобритании и ЕС. Впрочем, до сих пор прогресс был скромным: за прошлый год доля евро в платежах выросла вдвое, доллара — снизилась менее чем на два процента.

На рубли пока приходится около десяти процентов. Однако в ближайшие годы этот показатель увеличится пятикратно. В начале июня первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов и председатель Народного банка Китая И Ган подписали соглашение о создании новой платежной системы, которая станет "шлюзом между российским и китайским аналогами SWIFT".

SWIFT — международная межбанковская система передачи финансовых данных. К российскому аналогу — Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), по данным ЦБ, к 1 июня подключились 398 российских предприятий и банков, а также белорусский Белгазпромбанк. В КНР есть система CIPS, к которой, как сообщал ЦБ в конце марта, подключились несколько российских банков.

Предполагается, что система расчетов в нацвалютах заработает к концу текущего года и охватит прежде всего крупнейшие российские нефтегазовые компании, а также сельхозпроизводителей.

Москва и Пекин торопятся из-за угрозы усиления экономических санкций Вашингтона. Только за прошлый год в конгресс поступило десять законопроектов, предусматривающих широкий спектр антироссийских ограничений — от запрета на инвестиции в гособлигации до отключения госбанков от SWIFT.

Поскольку порядка 42 процентов транзакций в SWIFT осуществляются в долларах, это мощное оружие Вашингтона. Отключение от системы грозит российской экономике серьезными проблемами — от бегства капитала до падения курса рубля и роста кредитных ставок.

Газета Financial Times отмечает, что агрессивность Вашингтона заставляет Россию и Китай "проверять американскую валюту на прочность" и это может плохо закончиться. Новый платежный механизм не только надежно защитит от санкционного давления, но и поставит под сомнение статус доллара как основной резервной валюты.

INSTEX как угроза

Ослабляет зависимость от США и Европа. Так, несмотря на угрозу санкций Вашингтона, страны ЕС продолжают покупать иранскую нефть, оплачивая поставки не в долларах, а в евро.

Обойти американские ограничения европейцы намереваются с помощью механизма финансовых транзакций (INSTEX), о запуске которого Великобритания, Франция и Германия объявили на прошлой неделе. С 28 июня этот механизм доступен всем странам ЕС, а вскоре им смогут воспользоваться и компании из других стран.

INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges, "Инструмент поддержки торговых обменов") — платежная система-посредник, позволяющая обмениваться товарами без перевода денег между компаниями Ирана и ЕС. Фактически Тегеран сможет и дальше поставлять нефть и другие товары в Европу. Но деньги за них INSTEX направит не в иранские банки, а европейским компаниям, экспортирующим товары в исламскую республику.

Пока речь идет о лекарствах, медицинском оборудовании и сельхозпродукции. Со временем ассортимент расширится.

INSTEX готовили к запуску с прошлого года. Наблюдатели сразу отметили, что это первая серьезная угроза доллару со времен Бреттон-Вудской конференции, когда американская валюта обрела доминирующее положение в мировой экономике. Теперь эксперты уверены: INSTEX нанесет удар по стремлению США взять под контроль мировой экономический порядок, ведь "свободной от доллара" сможет стать не только Европа — любая страна, не желающая соблюдать санкционный режим Белого дома.