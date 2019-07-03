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РИА Новости
Туризм

Мэр Антальи предложил ввести туристический сбор с иностранцев

Вчера, 06:02
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© Fotolia / Alex TihonovВид на гавань в Анталье, Турция
Вид на гавань в Анталье, Турция
© Fotolia / Alex Tihonov
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Власти турецкой Антальи выступили с инициативой ввести туристический налог в размере 1,5 евро за ночь с каждого взрослого отдыхающего, сообщает АТОР.
Мэр Антальи Мухиттин Бечек заявил, что турецкому курорту "не хватает муниципальных доходов на поддержание городской инфраструктуры". Он предложил ввести туристический налог, ссылаясь на аналогичную практику в других странах.
Предполагается, что размер сбора составит 1,5 евро с туриста за ночь, за детей платить не придется. По подсчетам властей, город может заработать на нововведении до 200 миллионов евро в год.
Анталья, где проживает 2,5 миллиона человек, в сезон принимает около пяти миллионов гостей, что увеличивает нагрузку на коммунальные службы. В результате город тратит на поддержание инфраструктуры больше, чем предусмотрено бюджетом.
Между тем, представители турецких принимающих компаний отметили, что инициатива вызывает вопросы и является преждевременной. В условиях повышения цен на отдых в стране делать такие заявления следует с большой осторожностью, чтобы не отпугнуть туристов.
Идея введения налога с туристов в Анталье обсуждалась и прежде, но суммы, которые назывались, были скромнее – в пределах одного доллара с отдыхающего.
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