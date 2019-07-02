Заходящие в Черное море корабли НАТО попали на видео

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Сети появились видео прохода кораблей НАТО через пролив Босфор.
На опубликованных на YouTube кадрах видны британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto, направляющиеся в акваторию Черного моря.
Ранее два боевых корабля НАТО пересекли пролив Дарданеллы, Мраморное море и Босфор, а затем вошли в черноморскую акваторию. HMS Duncan и HMCS Toronto направились в Одессу для участия в маневрах Sea Breeze 2019.
Вчера, 21:55Два корабля НАТО вошли в Черное море
Украинско-американские учения Sea Breeze 2019 проводятся до 12 июля. В них примут участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек. Для тренировки маневров в конце июня в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США "Карни".
В российском МИД отметили, что проведение украинско-американских учений — опасная идея, добавив, что будут относиться к ним соответствующим образом.