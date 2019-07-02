Заходящие в Черное море корабли НАТО попали на видео

На опубликованных на YouTube кадрах видны британский эсминец HMS Duncan и канадский фрегат HMCS Toronto, направляющиеся в акваторию Черного моря.

Украинско-американские учения Sea Breeze 2019 проводятся до 12 июля. В них примут участие около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 человек. Для тренировки маневров в конце июня в акваторию Черного моря вошел эсминец ВМС США "Карни".