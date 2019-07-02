Оппозиционный депутат увидел в Зеленском "очередного Наполеона"

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович опасается, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается заниматься установлением мира в Донбассе.

"Обидно опять от потерянного времени. Опять от того, что мы получили очередного Наполеона, который не занимается страной, который бредит всякой агрессией, который не собирается заниматься миром", - заявил он.