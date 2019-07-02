Оппозиционный депутат увидел в Зеленском "очередного Наполеона"

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович опасается, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается заниматься установлением мира в Донбассе.
"Я с нашим последним президентом купился, я уже все видел, все знаю, понимаю. Я не просто за него голосовал, потому что ненавидел (экс-президента Петра) Порошенко, я видел какое-то будущее. Я посмотрел, он так говорил, этот человек не может не принести нам мир", - сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.
"Обидно опять от потерянного времени. Опять от того, что мы получили очередного Наполеона, который не занимается страной, который бредит всякой агрессией, который не собирается заниматься миром", - заявил он.
По его словам, самое страшное - что Зеленский не будет выполнять свои предвыборные обещания.
"Помните песню, ее сначала пели (экс-президенту Украины Виктору) Януковичу "Прощай, гаранте, не повертайся" ("Прощай, гарант, не возвращайся"). Потом Порошенко пели. Я очень хочу, чтобы такую песню не пели Зеленскому, но я боюсь, что к этому идет", – добавил оппозиционный депутат.