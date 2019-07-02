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РИА Новости

Оппозиционный депутат увидел в Зеленском "очередного Наполеона"

Вчера, 23:11
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© AP Photo / Riccardo PareggianiПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Riccardo Pareggiani
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович опасается, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается заниматься установлением мира в Донбассе.
"Я с нашим последним президентом купился, я уже все видел, все знаю, понимаю. Я не просто за него голосовал, потому что ненавидел (экс-президента Петра) Порошенко, я видел какое-то будущее. Я посмотрел, он так говорил, этот человек не может не принести нам мир", - сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.
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"Обидно опять от потерянного времени. Опять от того, что мы получили очередного Наполеона, который не занимается страной, который бредит всякой агрессией, который не собирается заниматься миром", - заявил он.
По его словам, самое страшное - что Зеленский не будет выполнять свои предвыборные обещания.
"Помните песню, ее сначала пели (экс-президенту Украины Виктору) Януковичу "Прощай, гаранте, не повертайся" ("Прощай, гарант, не возвращайся"). Потом Порошенко пели. Я очень хочу, чтобы такую песню не пели Зеленскому, но я боюсь, что к этому идет", – добавил оппозиционный депутат.
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Ситуация на УкраинеВооруженный конфликт на востоке УкраиныВадим РабиновичДонбассВладимир ЗеленскийВ мире
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