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РИА Новости

Нетаньяху наградил разведчиков, выкравших атомные архивы Ирана

Вчера, 23:01
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху наградил государственной премией за достижения в области безопасности разработчиков боеприпасов, используемых в Сирии, и разведчиков, которые выкрали из Ирана секретные архивы его ядерной программы.
На торжественной церемонии глава правительства раскрыл новые подробности прошлогоднего тегеранского рейда, о котором, как выяснилось, он заранее оповестил президента США Дональда Трампа, использовавшего трофеи "Моссада" для обоснования отказа от "атомной сделки" с иранцами.
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"Когда мы встретились в (швейцарском городе) Давосе, я сообщил, что собираюсь послать наших людей за архивом в самое сердце Тегерана. Он спросил, не опасно ли это, я ответил, что риск значителен, но результат его оправдывает. Так что, когда я представил основное содержание архива в Овальный офис Белого дома, он уже знал, о чем идет речь", - рассказал Нетаньяху.
Израильские лидеры преподносят досье из десятков тысяч бумажных и цифровых документов как доказательство наличия у иранского атомного проекта тайной военной составляющей. Иран неоднократно опровергал это.
"Я уверен, что это укрепило его (Трампа) в решении выйти из этого опасного соглашения", - сказал глава правительства.
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Ежегодную премию Нетаньяху также вручил за разработку высокоточного авиационного вооружения, применяемого в ходе операций в Сирии. "Оно помогает нам бороться с присутствием Ирана на нашей северной границе ... У Ирана нет иммунитета нигде в Сирии", - сказал премьер-министр.
В пресс-релизе министерства обороны сказано, что речь идет о системе "Барад Каль" ("Легкий град") - планирующей авиабомбе SPICE 1000.
Награды также удостоились разведчики и инженеры, которые участвовали в поисках и уничтожении тайных диверсионных туннелей, проложенных под границей ливанскими боевиками. Еще одна премия была вручена за применение спецслужбой ШАБАК технологии Big Data ("Больших данных") для предотвращения терактов на палестинских территориях, цитирует Нетаньяху его пресс-служба.
Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План предусматривает проведение инспекций МАГАТЭ на иранских объектах.
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В конце апреля 2018 года премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в распоряжение страны попал полутонный архив — порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад". Нетаньяху настаивал на том, что Иран нарушил свои международные обязательства уже тем, что скрыл данные о программе и хранил их в расчете на использование в будущем.
Президент США Дональд Трамп объявил в мае прошлого года, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против этого шага США. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.
20109314130
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Биньямин НетаньяхуИранИзраильВ мире
Популярные комментарии
Радует, что число антисемитов снижается. Раньше подобная статья вызывала сплеск антисемитизма и набирала десятки антисемитских комментариев.
3 июля, 03:24
TTobiaszavadov
48200019
Не зря Израиль занимает первые строчки в мировом рейтинге по разработке новых технологий. Эти технологии способствуют безопасности государства на высоком уровне.
3 июля, 05:39
Coroner Lemur
43220020
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