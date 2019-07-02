Предполагаемая виновница ДТП на Кутузовском проспекте была врачом

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Погибшая в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве женщина была из высокообразованной семьи медиков, работала по специальности, сообщил РИА Новости её родственник.

Как сообщил РИА Новости начальник управления информации ГУВД столицы Юрий Титов, во вторник водитель автомобиля KIA – женщина - двигалась по Кутузовскому проспекту в сторону МКАД. В районе дома 30/32, не справившись с управлением, она выехала на полосу встречного движения, и столкнулась с двумя машинами. В результате ДТП она погибла на месте происшествия. Кроме нее погиб водитель такси, сказал Титов.

По данным со страницы погибшей из соцсетей, она окончила Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино и работала по специальности в Москве.

"Это очень порядочная, высокообразованная семья. Это не гастарбайтеры в привычном смысле слова. Это люди со знанием иностранных языков, с хорошими профессиями. Мама Мадины - врач гинеколог, папа - физик-ядерщик", - сказал родственник семьи.