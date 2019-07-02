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РИА Новости

Премьер Польши оценил кандидатуры на ключевые посты в Евросоюзе

Вчера, 22:14
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Польши Анджей Дуда
Премьер-министр Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Польши Анджей Дуда. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий положительно оценивает кандидатуры на ключевые посты Евросоюза.
Ранее лидеры ЕС согласовали на саммите в Брюсселе "пакет" кандидатур на ключевые посты в евроструктурах. Евросовет предлагает министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен как кандидата на пост председателя Еврокомиссии. Евросовет избрал премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост своего нового главы, выдвинул главу МВФ Кристин Лагард кандидатом на пост главы ЕЦБ, выдвигает главу МИД Испании Жозепа Борреля как кандидата на пост высокого представителя по внешней политике и обороне.
"Мы рассматриваем эти решения как конструктивные", - сказал Моравецкий, оценивая принятые кадровые решения.
"Цели, которые мы перед собой ставили, приехав на этот саммит, были достигнуты", - заявил Моравецкий журналистам после завершения саммита глав ЕС в Брюсселе.
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"Решения, которые мы здесь приняли, будут оказывать влияние на будущее Евросоюза на ближайшие пять лет, так как мы принимали решения в отношении персоналий, в отношении главных институтов Европейского союза, но также исходя из того, что мы находимся на очень важном повороте, то мы понимаем, что решения, принятые позавчера, вчера, сегодня являются ключевыми на много лет вперед", - добавил он.
При этом Моравецкий не скрывает удовлетворения по поводу того, что кандидатом на пост главы Еврокомиссии не стал социал-демократ Франц Тиммерманс. "Мы показали, что нам нужны кандидаты, которые имеют потенциал объединения Европы, что нам нужны кандидаты не антагонисты, которые не обижают страны - членов ЕС. Только это может привести к вырабатыванию общей политики ЕС. Поэтому мы противились кандидатуре Франса Тиммерманса, которые не был кандидатом, который объединяет Европу", - сказал польский премьер.
"Мы были на волосок от выборов радикального левого кандидата и мы этого не хотели", - добавил он.
Моравецкий рассказал, что ранее разговаривал с Урсулой фон дер Ляйен и считает, что она достойно будет представлять все страны ЕС.
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Вчера, 20:09
Саммит ЕС согласовал кандидатов в руководство евроструктур
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Анджей ДудаЕвросоюзПольшаВ мире
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