Число отравившихся шаурмой в петербургском кафе увеличилось до 53 человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Число обратившихся в больницу из-за отравления шаурмой в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 53 человек, сообщает городское управление Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что по данным на 1 июля, 31 посетитель и два работника кафе "Евро Кебаб" в Калининском районе обратились за медпмощью, из них были госпитализированы 28 человек. Среди заболевших 15 студентов Политехнического института, проживающих в общежитиях. В пробе соуса была обнаружена сальмонелла. Работа кафе была временно приостановлена.

"На 2 июля зарегистрировано 53 пострадавших в кафе "Евро Кебаб", из них 31 находится в инфекционном стационаре", - говорится в сообщении.