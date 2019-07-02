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РИА Новости

Число отравившихся шаурмой в петербургском кафе увеличилось до 53 человек

Вчера, 22:02
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Число обратившихся в больницу из-за отравления шаурмой в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 53 человек, сообщает городское управление Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что по данным на 1 июля, 31 посетитель и два работника кафе "Евро Кебаб" в Калининском районе обратились за медпмощью, из них были госпитализированы 28 человек. Среди заболевших 15 студентов Политехнического института, проживающих в общежитиях. В пробе соуса была обнаружена сальмонелла. Работа кафе была временно приостановлена.
"На 2 июля зарегистрировано 53 пострадавших в кафе "Евро Кебаб", из них 31 находится в инфекционном стационаре", - говорится в сообщении.
Ведомство продолжает санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении поставщиков куриных яиц и полуфабрикатов. Управление также сообщает, что готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения морального и материального вреда.
Шаурма
25 сентября 2018, 23:23
Петербуржец нашел нож в шаурме
89213848
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РоспотребнадзорСанкт-ПетербургПроисшествия
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