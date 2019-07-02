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РИА Новости

Пострадавшие в ДТП на Кутузовском проспекте дети получили серьезные травмы

Вчера, 21:40
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© АГН "Москва" / Мобильный репортерНа месте массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 2 июля 2019
На месте массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 2 июля 2019
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Три девочки, мама которых погибла за рулем автомобиля в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, находятся под наблюдением врачей, у них серьезные травмы, сообщил РИА Новости родственник семьи.
Шесть человек пострадали в крупном ДТП на Кутузовском проспекте в Москве во вторник. Четверо из них - дети, один из пострадавших отказался от госпитализации, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Как сообщили в ГИБДД, по предварительным данным, виновник аварии выехал на встречную полосу движения, в результате столкнулись пять машин, в том числе такси.
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"У дочек серьезные травмы", - подтвердил агентству родственник семьи, пожелавший не раскрывать свое имя.
Также известно, что из-за проблем с сердцем госпитализация потребовалась и бабушке девочек, которая самостоятельно прибыла на место ДТП.
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ГИБДД МВД РФМоскваПроисшествия
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На месте массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 2 июля 2019
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