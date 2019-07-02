Пострадавшие в ДТП на Кутузовском проспекте дети получили серьезные травмы

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Три девочки, мама которых погибла за рулем автомобиля в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, находятся под наблюдением врачей, у них серьезные травмы, сообщил РИА Новости родственник семьи.

Шесть человек пострадали в крупном ДТП на Кутузовском проспекте в Москве во вторник. Четверо из них - дети, один из пострадавших отказался от госпитализации, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. Как сообщили в ГИБДД, по предварительным данным, виновник аварии выехал на встречную полосу движения, в результате столкнулись пять машин, в том числе такси.