Володин выразил соболезнования в связи с гибелью моряков-подводников

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью 14 моряков-подводников на глубоководном аппарате Минобороны РФ.

По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.