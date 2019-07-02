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РИА Новости

Володин выразил соболезнования в связи с гибелью моряков-подводников

Вчера, 21:15
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью 14 моряков-подводников на глубоководном аппарате Минобороны РФ.
По информации Минобороны, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Следственный комитет начал проверку.
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Вчера, 20:49
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"Выражаю глубокие соболезнования родным моряков-подводников, погибших в результате пожара 1 июля. Их трагическая гибель – это огромное горе для семей, близких, всех нас. Светлая память", - цитирует Володина пресс-служба Госдумы.
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Вячеслав ВолодинМинистерство обороны РоссииРоссияБезопасностьПроисшествия
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