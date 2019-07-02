Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T21:41Z
https://ria.ru/20190702/1556142310.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155614/29/1556142900_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_65f6727f334358e3aaf31f36bd853809.jpg
РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Путин прокомментировал гибель российских подводников

Вчера, 20:49
259776
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков из-за пожара на глубоководном аппарате.

"Из 14 погибших — семь капитанов первого ранга, двое Героев России. Это большая потеря", — сказал глава государства.

Президент принес соболезнования семьям погибших моряков и поручил оказать им помощь и поддержку. Кроме того, Путин попросил Шойгу лично поехать в Североморск, заслушать доклады о причинах трагедии и доложить о них.
Министр обороны отметил, что пожар потушили благодаря решительным действиям экипажа.
"В настоящее время глубоководный аппарат находится на базе в Североморске. Проводятся мероприятия по его обследованию и установлению причин произошедшего", — сказал Шойгу.
Позднее соболезнования выразил глава правительства Дмитрий Медведев, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Трагедия на глубоководном аппарате

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул 1 июля. Инцидент произошел в российских территориальных водах. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота. ЧП возникло при проведении батиметрических измерений.
Моряки погибли от отравления продуктами горения. В Минобороны добавили, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды.
Временно исполняющий обязанности главы Мурманской области Андрей Чибис заявил, что регион готов оказать необходимое содействие Северному флоту после трагедии.
461619117886295
Обсудить 105
Пожар на подводном аппарате МинобороныШойгуВладимир ПутинРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
"...семь капитанов первого ранга и два Героя России", что-то подсказывает, судно было не совсем научно-исследовательское.
2 июля, 20:55
nn oo
1275129382
Соболезнования семьям погибших и всему флоту России! Они совершили подвиг и оставят свои имена в Истории.
2 июля, 21:12
РПРостовский Папа
194118012
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
РИА
Новости
Горожане в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга
Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в июле
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
Танк КВ-1
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
Лента
новостей
Багаж туристов в аэропорту
Опытные туристы рассказали, что не стоит брать с собой в отпуск
Британку выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
Производитель компонентов для "АвтоВАЗа" объяснил срыв поставок
Владимир Рязанов
Ограбили и помочились. В Ростове компания мужчин насмерть забила сироту
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект об изменении статуса службы в ФССП
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Канада отказалась впускать жителей ДНР и ЛНР с российскими паспортами
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова
Андреевский флаг
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Кошка и собака
Ученые объяснили, почему люди помешаны на кошках и собаках
Унесенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
В МЧС рассказали о ситуации с паводком в Иркутской области
На месте массового ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. 2 июля 2019
Предполагаемая виновница ДТП на Кутузовском проспекте была врачом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
10:57Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
10:57МВД увеличит штатную численность на Дальнем Востоке
10:52Президент Боливии посоветовал бы Трампу быть человечнее к другим народам
10:50После паводка в Приангарье уничтожили более 1,6 тысячи погибших животных
10:49Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT
10:48Глава Минвостокразвития выступил за введение tax free в аэропортах ДФО
10:48Власти рассказали, какая помощь необходима жителям Приангарья
10:46Выход из ситуации в Венесуэле возможен через диалог, считает Моралес
10:45Козлов назвал меры, позволяющие ускорить рост экономики Дальнего Востока
10:43Синоптики опасаются, что тайфун в Китае может вызвать в Приморье паводки
10:43Генконсул Японии назвал Владивосток "окном в Россию"
10:42Генконсул Японии оценил местную кухню во Владивостоке
10:41Путин назвал залог прочности российско-белорусских отношений
10:39Спикер Рады потребовал предоставить данные о месте проживания Шария
Лента новостейМолния