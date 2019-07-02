Путин прокомментировал гибель российских подводников

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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков из-за пожара на глубоководном аппарате.

"Из 14 погибших — семь капитанов первого ранга, двое Героев России. Это большая потеря", — сказал глава государства.

Президент принес соболезнования семьям погибших моряков и поручил оказать им помощь и поддержку. Кроме того, Путин попросил Шойгу лично поехать в Североморск, заслушать доклады о причинах трагедии и доложить о них.

Министр обороны отметил, что пожар потушили благодаря решительным действиям экипажа.

"В настоящее время глубоководный аппарат находится на базе в Североморске. Проводятся мероприятия по его обследованию и установлению причин произошедшего", — сказал Шойгу.

Позднее соболезнования выразил глава правительства Дмитрий Медведев, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Трагедия на глубоководном аппарате

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул 1 июля. Инцидент произошел в российских территориальных водах. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота. ЧП возникло при проведении батиметрических измерений.

Моряки погибли от отравления продуктами горения. В Минобороны добавили, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды.