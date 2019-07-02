Любовь Успенская заступилась за Аллу Пугачеву

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Любовь Успенская прокомментировала в своем Инстаграм ситуацию с выездом на перрон машины Аллы Пугачевой.
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Вчера опешила от новости о том, что на Аллу Борисовну «накинулось» общество по причине того, что она позволила себе с детьми подъехать на перрон к поезду - на автомобиле. Люди, вы чего? Алла Борисовна - звезда международного масштаба и фактически легенда. Учитывая то, что сейчас в целом творится в мире: преследования, покушения, провокации... Обезопасить себя и своих детей от нападков неадекватных людей - это более, чем НОРМАЛЬНО. Будьте благоразумными, друзья, и чуть более снисходительными к нам, легендарным личностям😉😉😉 ⠀ #Успенская #шок #пугачева #дети #новости
Певица защитила Пугачеву от нападок общественности, напомнив, что "Алла Борисовна - звезда мирового масштаба и фактически легенда".
"Обезопасить себя и своих детей от нападков неадекватных людей - это более, чем нормально", - подчеркнула Успенская.