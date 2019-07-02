Любовь Успенская заступилась за Аллу Пугачеву

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости . Любовь Успенская прокомментировала в своем Инстаграм ситуацию с выездом на перрон машины Аллы Пугачевой.

Певица защитила Пугачеву от нападок общественности, напомнив, что "Алла Борисовна - звезда мирового масштаба и фактически легенда".

"Обезопасить себя и своих детей от нападков неадекватных людей - это более, чем нормально", - подчеркнула Успенская.