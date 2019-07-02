Руденя: ВЭБ вложит в "Волжское море" 40 млрд рублей

ТВЕРЬ, 2 июл - РИА Новости. Тверская область в ближайшие несколько недель планирует подписать соглашение с Внешэкономбанком по развитию кластера "Волжское море", сообщил губернатор области Игорь Руденя.

"Объем средств, который будет направлен корпорацией, составляет более 40 миллиардов рублей", — сказал глава региона.

По его словам, в настоящее время в инфраструктуру развития кластера круизного туризма и отдыха "Волжское море" вложены более 15 миллионов рублей частных инвестиций.

Губернатор принял участие в работе проходящего в Завидово национальном форуме "Реки России", на котором он рассказал о планах по развитию особой экономической зоны "Завидово", в частности, о создании инфраструктуры водного туризма в рамках инвестиционного проекта "Волжское море".

"Завидово" — это одна из самых успешных особых экономических зон в Центральном федеральном округе. Там планируется развитие жилищного строительства, создание большого конгресс-центра, спортивных объектов. Проект "Волжское море" объединяет большую транспортную инфраструктуру. Тверской регион нацелен на развитие туризма", — сказал Руденя журналистам.

ОЭЗ "Завидово" – единственная ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе. В мае прошлого года правительство Тверской области утвердило проект планировки территории для создания всесезонного комплекса отдыха. "Завидово" делится на 7 зон, в которых предусматривается строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка, парка развлечений, конгресс-холла, аэропарка, центра обслуживания маломерных судов, агротуристического комплекса. Проект предполагает развитие зоны до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Общая площадь проектирования – 380 гектаров.

Национальный туристский форум "Реки России" проходит в Тверской области с 2013 года и признан одной из ключевых федеральных площадок для обсуждения вопросов развития водного туризма, речных туристских перевозок, встречи профессионалов туристской и транспортной индустрии.