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РИА Новости
Тверская область

Руденя: ВЭБ вложит в "Волжское море" 40 млрд рублей

Вчера, 20:21
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© Фото : предоставлено пресс- службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
© Фото : предоставлено пресс- службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 2 июл - РИА Новости. Тверская область в ближайшие несколько недель планирует подписать соглашение с Внешэкономбанком по развитию кластера "Волжское море", сообщил губернатор области Игорь Руденя.

"Объем средств, который будет направлен корпорацией, составляет более 40 миллиардов рублей", — сказал глава региона.

По его словам, в настоящее время в инфраструктуру развития кластера круизного туризма и отдыха "Волжское море" вложены более 15 миллионов рублей частных инвестиций.
Губернатор принял участие в работе проходящего в Завидово национальном форуме "Реки России", на котором он рассказал о планах по развитию особой экономической зоны "Завидово", в частности, о создании инфраструктуры водного туризма в рамках инвестиционного проекта "Волжское море".
"Завидово" — это одна из самых успешных особых экономических зон в Центральном федеральном округе. Там планируется развитие жилищного строительства, создание большого конгресс-центра, спортивных объектов. Проект "Волжское море" объединяет большую транспортную инфраструктуру. Тверской регион нацелен на развитие туризма", — сказал Руденя журналистам.
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Вчера, 15:07
В Верхневолжье стартовал Национальный туристский форум "Реки России"
ОЭЗ "Завидово" – единственная ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе. В мае прошлого года правительство Тверской области утвердило проект планировки территории для создания всесезонного комплекса отдыха. "Завидово" делится на 7 зон, в которых предусматривается строительство гостиничных комплексов, апартаментов, кемпингов, аквапарка, парка развлечений, конгресс-холла, аэропарка, центра обслуживания маломерных судов, агротуристического комплекса. Проект предполагает развитие зоны до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Общая площадь проектирования – 380 гектаров.
Национальный туристский форум "Реки России" проходит в Тверской области с 2013 года и признан одной из ключевых федеральных площадок для обсуждения вопросов развития водного туризма, речных туристских перевозок, встречи профессионалов туристской и транспортной индустрии.
В нём принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, сферы речного транспорта, промышленного комплекса, а также руководители крупнейших российских компаний-туроператоров, эксперты отрасли.
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