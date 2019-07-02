Ким Кардашьян согласилась переименовать свою линию нижнего белья

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Ким Кардашьян решила прислушаться к критике и переименовать свою линию корректирующего белья после многочисленных претензий, Ким Кардашьян решила прислушаться к критике и переименовать свою линию корректирующего белья после многочисленных претензий, сообщает портал E! News.

Меньше недели назад фотомодель в своем twitter объявила о запуске новой линии корректирующего белья под названием Kimono, идея которой появилась у нее 15 лет назад. Через два дня ее начали критиковать за то, что она присвоила себе название традиционной японской одежды.

Кардашьян ответила, что не хотела "отнимать у слова японские корни" и уточнила, что использование такого названия для серии нижнего белья "никого не ограничивает в производстве кимоно и использовании этого слова в отношении традиционной одежды".