Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T19:46Z
https://ria.ru/20190702/1556140650.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/130161/26/1301612668_0:107:2000:1232_1036x0_80_0_0_9b1ee9cdab59d0fdf046256c009a22f9.jpg
РИА Новости
Культура

Ким Кардашьян согласилась переименовать свою линию нижнего белья

Вчера, 19:46
2814
© AP Photo / Matt SaylesАмериканская модель, актриса Ким Кардашьян
Американская модель, актриса Ким Кардашьян
© AP Photo / Matt Sayles
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Ким Кардашьян решила прислушаться к критике и переименовать свою линию корректирующего белья после многочисленных претензий, сообщает портал E! News.
Меньше недели назад фотомодель в своем twitter объявила о запуске новой линии корректирующего белья под названием Kimono, идея которой появилась у нее 15 лет назад. Через два дня ее начали критиковать за то, что она присвоила себе название традиционной японской одежды.
Кардашьян ответила, что не хотела "отнимать у слова японские корни" и уточнила, что использование такого названия для серии нижнего белья "никого не ограничивает в производстве кимоно и использовании этого слова в отношении традиционной одежды".
Но в понедельник, 1 июля, Кардашьян выступила с другим заявлением. В своем twitter она отметила, что всегда "прислушивается, растет, развивается" и ценит идеи других людей. Модель написала, что придумает другое название для своей серии белья. Она не сообщила, какое именно, но пообещала сделать это в ближайшее время.
Ким Кардашян на балу Института костюма Met Gala в Нью-Йорке
29 июня, 02:58
Ким Кардашьян отвергла обвинения в неуважении к японской культуре
8100213
КультураСтиль жизниНовости культурыКимберли КардашянTwitter
Рекомендуем
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Британку выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
Лента
новостей
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова
Горожане в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга
Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в июле
Певец Филипп Киркоров во время церемонии вручения музыкальной премии BraVo в Москве
Киркоров прокомментировал инцидент с Пугачевой на вокзале
Багаж туристов в аэропорту
Опытные туристы рассказали, что не стоит брать с собой в отпуск
Паспорт гражданина Российской Федерации
Эксперты: Россия за десять лет удвоила число стран с безвизовым въездом
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
В Совбезе предупредили о подготовке НАТО "революций" в странах ОДКБ
Андреевский флаг
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Певица Лайма Вайкуле
Муж Вайкуле прокомментировал сообщения о ее конфликте с Пугачевой
Танк КВ-1
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
Здание Совета Европы в Страсбурге
Эксперт рассказал, на что Совет Европы потратит взнос России
Премьер-министр РФ Д. Медведев провел совещание с вице-премьерами РФ
Медведев рассказал, что нужно для повышения уровня жизни россиян
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
10:58Президент Боливии назвал основные ошибки Трампа
10:58Соловьев высмеял выступление Зеленского на конференции в Канаде
10:57Иран может вернуть реактору в Араке возможность производить плутоний
10:57МВД увеличит штатную численность на Дальнем Востоке
10:52Президент Боливии посоветовал бы Трампу быть человечнее к другим народам
10:50После паводка в Приангарье уничтожили более 1,6 тысячи погибших животных
10:49Швецов призвал ужесточить ответственность за мошенничество в сфере IT
10:48Глава Минвостокразвития выступил за введение tax free в аэропортах ДФО
10:48Власти рассказали, какая помощь необходима жителям Приангарья
10:46Выход из ситуации в Венесуэле возможен через диалог, считает Моралес
10:45Козлов назвал меры, позволяющие ускорить рост экономики Дальнего Востока
10:43Синоптики опасаются, что тайфун в Китае может вызвать в Приморье паводки
10:43Генконсул Японии назвал Владивосток "окном в Россию"
10:42Генконсул Японии оценил местную кухню во Владивостоке
10:41Путин назвал залог прочности российско-белорусских отношений
10:39Спикер Рады потребовал предоставить данные о месте проживания Шария
Лента новостейМолния