Ким Кардашьян согласилась переименовать свою линию нижнего белья

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Ким Кардашьян решила прислушаться к критике и переименовать свою линию корректирующего белья после многочисленных претензий, сообщает портал E! News.
Меньше недели назад фотомодель в своем twitter объявила о запуске новой линии корректирующего белья под названием Kimono, идея которой появилась у нее 15 лет назад. Через два дня ее начали критиковать за то, что она присвоила себе название традиционной японской одежды.
Кардашьян ответила, что не хотела "отнимать у слова японские корни" и уточнила, что использование такого названия для серии нижнего белья "никого не ограничивает в производстве кимоно и использовании этого слова в отношении традиционной одежды".
Но в понедельник, 1 июля, Кардашьян выступила с другим заявлением. В своем twitter она отметила, что всегда "прислушивается, растет, развивается" и ценит идеи других людей. Модель написала, что придумает другое название для своей серии белья. Она не сообщила, какое именно, но пообещала сделать это в ближайшее время.