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РИА Новости
Краснодарский край

Кубань израсходовала на нацпроекты около 4,8 миллиарда рублей

Вчера, 19:23
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КРАСНОДАР, 2 июл - РИА Новости. Краснодарский край израсходовал около 4,8 миллиарда рублей на исполнение нацпроектов, это 20% от общей суммы, предусмотренной в текущем году, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на слова губернатора края Вениамина Кондратьева.
"На исполнение нацпроектов в Краснодарском крае израсходовано порядка 4,8 миллиарда рублей. Это около 20% от общей суммы, предусмотренной в текущем году", - отметил губернатор, комментируя итоги совещания, которое провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, по реализации майского указа президента.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
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Глава кабмина в ходе заседания напомнил, что на реализацию 12 национальных проектов и комплексного плана модернизации инфраструктуры предусмотрены значительные средства, в нынешнем году на эти цели заложено более 1,7 триллиона рублей. Значительная часть средств уже доведена субъектам. Глава правительства РФ призвал регионы в летний период - в разгар строительного сезона - активнее действовать в вопросах реализации нацпроектов.
По словам Кондратьева, в Краснодарском крае в рамках национальных направлений разработано 46 региональных проектов. Их финансирование составляет около 24 миллиардов рублей. За последний месяц вдвое увеличился уровень освоения средств – до 20%. Это около 4,8 миллиарда рублей.
"В частности, на 30% исполнен нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Завершены работы по ремонту и обустройству участков трасс регионального значения, а также дорог в Краснодарской, Сочинской, Новороссийской агломерациях общей протяженностью 32,5 километра", - говорится в сообщении. Отмечается, что "хорошими темпами" идет исполнение проекта в сфере культуры и демографии.
Кубанская набережная в Краснодаре
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"По аналогии с федеральным центром сокращаем сроки согласования правовых актов, необходимых для реализации региональных проектов. Большая их часть перешла на систему "Электронный бюджет". В целом работа идет по графику", – приводятся в сообщении слова губернатора.

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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
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