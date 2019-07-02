Кубань израсходовала на нацпроекты около 4,8 миллиарда рублей

КРАСНОДАР, 2 июл - РИА Новости. Краснодарский край израсходовал около 4,8 миллиарда рублей на исполнение нацпроектов, это 20% от общей суммы, предусмотренной в текущем году, сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на слова губернатора края Вениамина Кондратьева.

"На исполнение нацпроектов в Краснодарском крае израсходовано порядка 4,8 миллиарда рублей. Это около 20% от общей суммы, предусмотренной в текущем году", - отметил губернатор, комментируя итоги совещания, которое провел премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, по реализации майского указа президента.

Глава кабмина в ходе заседания напомнил, что на реализацию 12 национальных проектов и комплексного плана модернизации инфраструктуры предусмотрены значительные средства, в нынешнем году на эти цели заложено более 1,7 триллиона рублей. Значительная часть средств уже доведена субъектам. Глава правительства РФ призвал регионы в летний период - в разгар строительного сезона - активнее действовать в вопросах реализации нацпроектов.

По словам Кондратьева, в Краснодарском крае в рамках национальных направлений разработано 46 региональных проектов. Их финансирование составляет около 24 миллиардов рублей. За последний месяц вдвое увеличился уровень освоения средств – до 20%. Это около 4,8 миллиарда рублей.

"В частности, на 30% исполнен нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Завершены работы по ремонту и обустройству участков трасс регионального значения, а также дорог в Краснодарской, Сочинской, Новороссийской агломерациях общей протяженностью 32,5 километра", - говорится в сообщении. Отмечается, что "хорошими темпами" идет исполнение проекта в сфере культуры и демографии.

"По аналогии с федеральным центром сокращаем сроки согласования правовых актов, необходимых для реализации региональных проектов. Большая их часть перешла на систему "Электронный бюджет". В целом работа идет по графику", – приводятся в сообщении слова губернатора.