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РИА Новости

В Ленобласти вблизи озера обнаружили химическое вещество

Вчера, 19:16
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Аварийно-спасательная служба работает на озере Сиркиярви во Всеволожском районе Ленинградской области, вблизи которого обнаружено химическое вещество, сообщает пресс-служба правительства региона.
"По факту обнаружения химического вещества вблизи озера Сиркиярви... сообщаем, что на месте работают представители Госэконадзора Ленинградской области, аварийно-спасательная служба Ленинградской области, о происшествии уведомлены МЧС (по региону) и прокуратура Всеволожского района... Территория береговой полосы площадью 30 квадратных метров огорожена", - говорится в сообщении.
Как уточняют областные власти, проба вещества, которое загрязнило озеро, взято на анализ.
Областные власти обратились в районное управление МВД с тем, чтобы рядом с местом происшествия был выставлен полицейский пост.
По сообщению ряда региональных СМИ, накануне вблизи озера якобы была вылита из канистр "непонятная жидкость" с неприятным запахом.
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