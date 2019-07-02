Путин утвердил список поручений по итогам "Прямой линии"

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам "Прямой линии", которая прошла 20 июня. Документ опубликован на официальном . Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам "Прямой линии", которая прошла 20 июня. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

О задолженности по зарплате

Так, Генпрокуратуре и правительству поручено принять меры для устранения нарушений выплат зарплат, в том числе бюджетникам.

Доложить о выполнении необходимо до 1 октября, далее — раз в полгода. Ответственными назначены премьер Дмитрий Медведев и генпрокурор Юрий Чайка.

О детских пособиях

Президент поручил с 1 января 2020 года увеличить выплаты по уходу за детьми в возрасте от полутора до трех лет. В случае если среднедушевой доход семьи меньше двукратной величины прожиточного минимума в регионе, пособие должно сравняться с прожиточным минимумом.

Об обезболивании

В срок до 1 октября Путин поручил Минздраву определить случаи, когда медикам позволят увеличить объем наркотических и психотропных препаратов для обезболивания пациентов при острых и хронических болях.

О декриминализации нарушений оборота наркотиков врачами

В эти же сроки МВД и Минздрав должны проанализировать случаи привлечения медиков и фармацевтов к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотиков и психотропных веществ. При необходимости ведомства должны внести предложения по декриминализации таких нарушений, совершенных по неосторожности и не представляющих опасности для общества.

О зарплатах на скорой помощи

До 15 августа Минздрав совместно с властями регионов должен проанализировать уровень средней зарплаты персонала, оказывающего скорую медицинскую помощь.

О зарплатах пожарных

С 1 августа зарплаты сотрудников пожарной охраны МЧС поручено довести до 24 тысяч рублей, а с 2020 года — до 32 тысяч.

О льготной ипотеке

Минфину и Центробанку до 1 августа поручено принять меры, чтобы не было необоснованных отказов банков в выдаче или реструктуризации льготных ипотечных кредитов.

Путин в ходе "Прямой линии" назвал реальной ошибкой правительства тот факт, что Минфин не предоставил достаточное финансирование банкам на реализацию программы льготной ипотеки в шесть процентов для семей с детьми.

О законе об оскорблении государства

Генпрокуратура и Роскомнадзор до 1 ноября должны изучить практику возбуждения административных дел об оскорблении государства в интернете.

При необходимости ведомства должны "принять меры по недопущению необоснованного привлечения" к ответственности или блокирования сайтов.

О гражданстве для украинцев

МВД поручено до 1 августа изучить практику выдачи российского гражданства в упрощенном порядке. При необходимости гражданам Украины должны быть предоставлены дополнительные преференции.

О необоснованных арестах бизнесменов