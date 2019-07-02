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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин утвердил список поручений по итогам "Прямой линии"

Вчера, 18:23
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам "Прямой линии", которая прошла 20 июня. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

О задолженности по зарплате

Так, Генпрокуратуре и правительству поручено принять меры для устранения нарушений выплат зарплат, в том числе бюджетникам.
Доложить о выполнении необходимо до 1 октября, далее — раз в полгода. Ответственными назначены премьер Дмитрий Медведев и генпрокурор Юрий Чайка.

О детских пособиях

Президент поручил с 1 января 2020 года увеличить выплаты по уходу за детьми в возрасте от полутора до трех лет. В случае если среднедушевой доход семьи меньше двукратной величины прожиточного минимума в регионе, пособие должно сравняться с прожиточным минимумом.
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Топилин оценил ежегодные расходы на выплаты детский пособий

Об обезболивании

В срок до 1 октября Путин поручил Минздраву определить случаи, когда медикам позволят увеличить объем наркотических и психотропных препаратов для обезболивания пациентов при острых и хронических болях.

О декриминализации нарушений оборота наркотиков врачами

В эти же сроки МВД и Минздрав должны проанализировать случаи привлечения медиков и фармацевтов к уголовной ответственности за нарушения правил оборота наркотиков и психотропных веществ. При необходимости ведомства должны внести предложения по декриминализации таких нарушений, совершенных по неосторожности и не представляющих опасности для общества.
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Голикова сообщила об обсуждении ситуации с уголовным преследованием медиков

О зарплатах на скорой помощи

До 15 августа Минздрав совместно с властями регионов должен проанализировать уровень средней зарплаты персонала, оказывающего скорую медицинскую помощь.

О зарплатах пожарных

С 1 августа зарплаты сотрудников пожарной охраны МЧС поручено довести до 24 тысяч рублей, а с 2020 года — до 32 тысяч.
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О льготной ипотеке

Минфину и Центробанку до 1 августа поручено принять меры, чтобы не было необоснованных отказов банков в выдаче или реструктуризации льготных ипотечных кредитов.
Путин в ходе "Прямой линии" назвал реальной ошибкой правительства тот факт, что Минфин не предоставил достаточное финансирование банкам на реализацию программы льготной ипотеки в шесть процентов для семей с детьми.

О законе об оскорблении государства

Генпрокуратура и Роскомнадзор до 1 ноября должны изучить практику возбуждения административных дел об оскорблении государства в интернете.
При необходимости ведомства должны "принять меры по недопущению необоснованного привлечения" к ответственности или блокирования сайтов.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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В Кремле наблюдают за правоприменением закона об оскорблении государства

О гражданстве для украинцев

МВД поручено до 1 августа изучить практику выдачи российского гражданства в упрощенном порядке. При необходимости гражданам Украины должны быть предоставлены дополнительные преференции.

О необоснованных арестах бизнесменов

Генпрокурор Юрий Чайка и председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев к 1 декабря должны проанализировать случаи, когда обвиняемые в преступлениях в сфере бизнеса содержатся под стражей. При необходимости должны быть подготовлены предложения, направленные против необоснованного применения арестов в отношении предпринимателей.
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Прямая линия с Владимиром ПутинымМЧСВ РоссиизарплатыВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Про зарплаты бюджетников уже били поручения, на которые все подзабили. Эти то чем отличаются?
2 июля, 19:57
ИИлья
830012
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