Представитель Киева не готова обсуждать ремонт моста у КПП, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Валерия Лутковская не была готова к диалогу о ремонте мота на пункте пропуска "Станица Луганская" в Донбассе, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте-пропуска "Станица Луганская". Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Киев дал согласие на ремонт этого моста.