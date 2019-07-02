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РИА Новости

Представитель Киева не готова обсуждать ремонт моста у КПП, заявили в ЛНР

Вчера, 18:18
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© РИА НовостиРуководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики по обмену военнопленных Ольга Кобцева
© РИА Новости
ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Валерия Лутковская не была готова к диалогу о ремонте мота на пункте пропуска "Станица Луганская" в Донбассе, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте-пропуска "Станица Луганская". Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Киев дал согласие на ремонт этого моста.
"По вопросу восстановления моста у Станицы Луганской, в части заявления господина Кучмы (Леонид Кучма - руководитель украинской делегации в трехсторонний контактной группе - ред.) по ремонту моста, то украинский представитель в гуманитарной группе госпожа Лутковская не готова была к диалогу и обсуждению всех технических моментов. И самое главное, согласованию с республикой шагов в этом направлении", - сообщила Кобцева.
Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Донецкую область
Вчера, 12:39
Провокация в Донбассе: Зеленский мгновенно нашел "виноватых"Киев – за прекращение огня в Донбассе. Таковы слова. Дела выглядят иначе. Обстрелы самопровозглашенных республик нарастают. Возникает ощущение дежавю: опять заявления о приверженности мирному процессу на фоне не утихающих атак.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛНРВалерия ЛутковскаяДонбассЛуганская Народная РеспубликаЛеонид КучмаВ мире
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