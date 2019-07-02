Представитель Киева не готова обсуждать ремонт моста у КПП, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 2 июл - РИА Новости. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Валерия Лутковская не была готова к диалогу о ремонте мота на пункте пропуска "Станица Луганская" в Донбассе, заявила РИА Новости представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева.
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте-пропуска "Станица Луганская". Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Киев дал согласие на ремонт этого моста.
"По вопросу восстановления моста у Станицы Луганской, в части заявления господина Кучмы (Леонид Кучма - руководитель украинской делегации в трехсторонний контактной группе - ред.) по ремонту моста, то украинский представитель в гуманитарной группе госпожа Лутковская не готова была к диалогу и обсуждению всех технических моментов. И самое главное, согласованию с республикой шагов в этом направлении", - сообщила Кобцева.