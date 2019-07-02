Спикер Рады отменил приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы

КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение наблюдателям ПАСЕ на досрочные парламентские выборы на Украине, которые состоятся 21 июля.

Парламентская ассамблея Совета Европы ранее в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ после того, как был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть ПАСЕ.

"Председатель Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине", - написал Арьев во вторник Facebook

Спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил, что отменил приглашение наблюдателям ПАСЕ.

"Подписал письмо к президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиане Мори Паскье об отзыве моего приглашения для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередных парламентских выборах. Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора - России", - написал Парубий во вторник в Facebook

Ранее комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал Парубию приостановить участие украинской делегации в ПАСЕ до решения Венецианской комиссии, а также отозвать приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за выборами в Украине.

Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.