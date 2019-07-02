Спикер Рады отменил приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы

КИЕВ, 2 июл - РИА Новости. Спикер Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение наблюдателям ПАСЕ на досрочные парламентские выборы на Украине, которые состоятся 21 июля.
Парламентская ассамблея Совета Европы ранее в полном объеме подтвердила полномочия российской делегации. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Украина покидает сессию ПАСЕ после того, как был принят проект резолюции о подтверждении полномочий делегации РФ в полном объеме. Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши и Словакии вслед за Украиной также приняли решение покинуть ПАСЕ.
1 июля, 19:26Не пущу на выборы! Без ПАСЕ Украине негде будет устраивать истерикиСпикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что намерен отозвать приглашение ПАСЕ на парламентские выборы. В эфире радио Sputnik Александр Асафов высказал свой взгляд на сложившуюся вокруг возвращения России в Парламентскую ассамблею ситуацию.
"Председатель Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине", - написал Арьев во вторник Facebook.
Спикер Верховной рады Андрей Парубий подтвердил, что отменил приглашение наблюдателям ПАСЕ.
"Подписал письмо к президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиане Мори Паскье об отзыве моего приглашения для международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередных парламентских выборах. Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора - России", - написал Парубий во вторник в Facebook.
Ранее комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал Парубию приостановить участие украинской делегации в ПАСЕ до решения Венецианской комиссии, а также отозвать приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за выборами в Украине.
Делегация России в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений. В ходе летней сессии ПАСЕ полномочия российской делегации были сначала опротестованы, а затем подтверждены.
1 июля, 10:03Россия в ПАСЕ: недовольные сразятся с ветряной мельницейЛидеры Европы приветствовали возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Лучше иметь площадку для диалога, чем вовсе не взаимодействовать. Они это прекрасно понимают. Совершенно иной точки зрения придерживаются маленькие, но гордые страны, имеющие зуб на Москву.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.