Путин поручил проанализировать средние зарплаты работников скорой помощи

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву провести анализ уровня средней зарплаты персонала скорой помощи, доложить о результатах до 15 августа, сообщается на сайте Кремля.
"Минздраву России: совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ в соответствии с ранее данными поручениями провести анализ уровня средней заработной платы медицинского персонала медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь. Доклад – до 15 августа 2019 года", - говорится в поручения президента по итогам прямой линии.
Уточняется, что ответственными назначены министр здравоохранения Вероника Скворцова и региональные власти.
Ранее на прямой линии с президентом РФ работники скорой медицинской помощи подняли вопрос о снижении им размера заработной платы.