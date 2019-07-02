Путин поручил проанализировать средние зарплаты работников скорой помощи

"Минздраву России: совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ в соответствии с ранее данными поручениями провести анализ уровня средней заработной платы медицинского персонала медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь. Доклад – до 15 августа 2019 года", - говорится в поручения президента по итогам прямой линии.