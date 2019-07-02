Представители Верхневолжья победили в конкурсе "Туристический сувенир"

ТВЕРЬ, 2 июл – РИА новости. Представители Верхневолжья удостоены ряда наград окружного этапа Всероссийского конкурса "Туристический сувенир", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

К участию были представлены более 436 сувениров из 31 региона Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

Церемония награждения победителей состоялась в рамках проходящего в области Национального туристского форума "Реки России", в котором принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, сферы речного транспорта, промышленного комплекса, руководителей крупнейших российских компаний-туроператоров, экспертов отрасли. Участие в мероприятиях форума принимают полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Тверской области Игорь Руденя.

"Туристический сувенир — это часть туристического имиджа территории. Он должен передавать дух места, о котором рассказывает", — сказал Геннадий Шаталов, председатель Правления "Region PR", основатель Национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Award" Геннадий Шаталов.

Он выступил с инициативой создания карты туристических сувениров страны, а также ассоциации производителей сувениров.

Победители конкурса представят свои сувениры в общенациональном финале Всероссийского конкурса "Туристический сувенир", который состоится в октябре в Саратове.