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РИА Новости
Тверская область

Представители Верхневолжья победили в конкурсе "Туристический сувенир"

Вчера, 17:14
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ТВЕРЬ, 2 июл – РИА новости. Представители Верхневолжья удостоены ряда наград окружного этапа Всероссийского конкурса "Туристический сувенир", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
К участию были представлены более 436 сувениров из 31 региона Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.
Церемония награждения победителей состоялась в рамках проходящего в области Национального туристского форума "Реки России", в котором принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, сферы речного транспорта, промышленного комплекса, руководителей крупнейших российских компаний-туроператоров, экспертов отрасли. Участие в мероприятиях форума принимают полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев, губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"Туристический сувенир — это часть туристического имиджа территории. Он должен передавать дух места, о котором рассказывает", — сказал Геннадий Шаталов, председатель Правления "Region PR", основатель Национальной премии в области событийного туризма "Russian Event Award" Геннадий Шаталов.
Вид на город Тверь
Вчера, 15:07
В Верхневолжье стартовал Национальный туристский форум "Реки России"
Он выступил с инициативой создания карты туристических сувениров страны, а также ассоциации производителей сувениров.
Победители конкурса представят свои сувениры в общенациональном финале Всероссийского конкурса "Туристический сувенир", который состоится в октябре в Саратове.
Национальный туристский форум "Реки России" проходит в Тверской области с 2013 года и признан одной из ключевых федеральных площадок для обсуждения вопросов развития водного туризма, речных туристских перевозок, встречи профессионалов туристской и транспортной индустрии.
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