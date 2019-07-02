В Сети продают визитку Путина

ВОЛГОГРАД, 2 июл — РИА Новости. Внук бывшего председателя Волгоградской областной думы Виктор Приписнов рассказал РИА Новости, что продает через сайт объявлений визитку Владимира Путина, которую будущий президент дал его деду в конце 1980-х.

Он пояснил, что его дед, тоже Виктор Приписнов, всю жизнь работал в органах власти — в Таджикской СССР, а с 1998 по 2001 год был председателем Волгоградской областной думы. Во время деловой поездки в Ленинград в 1989-1990 годах он познакомился с будущим президентом, который тогда работал в мэрии.

"Они обменялись визитками <…> Долгое время эта визитка лежала, никому не интересная, дома, потом я ее случайно нашел. <…> Учитывая интерес (к Путину. — Прим. ред.), подумал, что появятся определенные фанаты, которые бы захотели такую вещь иметь у себя. И решил продать. Мне она не нужна, бумажка и бумажка", — сказал Приписнов.