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РИА Новости

В Сети продают визитку Путина

Вчера, 17:14
20763
© AvitoФотография визитки Владимира Путина, опубликованная на сайте объявлений Avito
Фотография визитки Владимира Путина, опубликованная на сайте объявлений Avito
© Avito
Фотография визитки Владимира Путина, опубликованная на сайте объявлений Avito
ВОЛГОГРАД, 2 июл — РИА Новости. Внук бывшего председателя Волгоградской областной думы Виктор Приписнов рассказал РИА Новости, что продает через сайт объявлений визитку Владимира Путина, которую будущий президент дал его деду в конце 1980-х.
Он пояснил, что его дед, тоже Виктор Приписнов, всю жизнь работал в органах власти — в Таджикской СССР, а с 1998 по 2001 год был председателем Волгоградской областной думы. Во время деловой поездки в Ленинград в 1989-1990 годах он познакомился с будущим президентом, который тогда работал в мэрии.
"Они обменялись визитками <…> Долгое время эта визитка лежала, никому не интересная, дома, потом я ее случайно нашел. <…> Учитывая интерес (к Путину. — Прим. ред.), подумал, что появятся определенные фанаты, которые бы захотели такую вещь иметь у себя. И решил продать. Мне она не нужна, бумажка и бумажка", — сказал Приписнов.
С ценой продавец пока не определился. Как он признался РИА Новости, хочет услышать предложения от коллекционеров. По словам Приписнова, пока самую высокую цену назвал потенциальный покупатель из Москвы — 55 тысяч рублей.
Фотография визитки Владимира Путина, опубликованная на сайте объявлений Юла
25 апреля, 17:35
В Сети продают старую визитку Путина
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Владимир ПутинВолгоградРоссияОбщество
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