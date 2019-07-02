Путин поручил обеспечить дагестанским ополченцам статус ветерана

"Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих присвоение статуса ветерана боевых действий гражданам РФ, которые в августе - сентябре 1999 года в составе отрядов самообороны принимали участие в боевых действиях в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан", - говорится в сообщении.