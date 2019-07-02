Путин поручил обеспечить дагестанским ополченцам статус ветерана

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября предусмотреть в законе присвоение статуса ветерана гражданам, которые в 1999 году боролись против боевиков в Дагестане.
Соответствующий перечень поручений по итогам прямой линии с президентом опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих присвоение статуса ветерана боевых действий гражданам РФ, которые в августе - сентябре 1999 года в составе отрядов самообороны принимали участие в боевых действиях в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан", - говорится в сообщении.
Срок выполнения - 1 октября 2019 года, ответственный за исполнение поручения - премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.