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РИА Новости

Путин поручил обеспечить дагестанским ополченцам статус ветерана

Вчера, 17:14
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 октября предусмотреть в законе присвоение статуса ветерана гражданам, которые в 1999 году боролись против боевиков в Дагестане.
Соответствующий перечень поручений по итогам прямой линии с президентом опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ... обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих присвоение статуса ветерана боевых действий гражданам РФ, которые в августе - сентябре 1999 года в составе отрядов самообороны принимали участие в боевых действиях в ходе контртеррористических операций на территории Республики Дагестан", - говорится в сообщении.
Срок выполнения - 1 октября 2019 года, ответственный за исполнение поручения - премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Махачкала
20 июня, 17:00
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