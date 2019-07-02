Путин поручил проанализировать практику по делам об оскорблении государства

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с МВД России и Роскомнадзором проанализировать практику по административным делам об оскорблении государства в интернете и принять меры, чтобы избежать необоснованного привлечения к ответственности по этой статье КоАП.

Перечень поручений по итогам прямой линии с Путиным опубликован во вторник на сайте Кремля.

В частности, Генеральной прокуратуре РФ совместно с МВД и Роскомнадзором поручено "проанализировать правоприменительную практику возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3-5 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, применения порядка ограничения доступа к информации, предусмотренного статьей 151–1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"".

Кроме того, как указано в поручении, при необходимости следует "принять меры по недопущению необоснованного привлечения к административной ответственности и (или) ограничения доступа к информационному ресурсу".