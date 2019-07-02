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РИА Новости

Путин поручил проанализировать практику по делам об оскорблении государства

Вчера, 17:11
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с МВД России и Роскомнадзором проанализировать практику по административным делам об оскорблении государства в интернете и принять меры, чтобы избежать необоснованного привлечения к ответственности по этой статье КоАП.
Перечень поручений по итогам прямой линии с Путиным опубликован во вторник на сайте Кремля.
В частности, Генеральной прокуратуре РФ совместно с МВД и Роскомнадзором поручено "проанализировать правоприменительную практику возбуждения дел об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3-5 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, применения порядка ограничения доступа к информации, предусмотренного статьей 151–1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"".
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Кроме того, как указано в поручении, при необходимости следует "принять меры по недопущению необоснованного привлечения к административной ответственности и (или) ограничения доступа к информационному ресурсу".
Срок исполнения этого поручения - 1 ноября 2019 года. Ответственными за его реализацию назначены генпрокурор Юрий Чайка, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и руководитель Роскомнадзора Александр Жаров.
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РоскомнадзорГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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