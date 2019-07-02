Для пострадавших от паводка в Приангарье собрали три миллиона рублей

ИРКУТСК, 2 июл — РИА Новости. Для пострадавших от паводка в Иркутской области собрали уже более трех миллионов рублей, сообщил глава региона Сергей Левченко в Для пострадавших от паводка в Иркутской области собрали уже более трех миллионов рублей, сообщил глава региона Сергей Левченко в инстаграме

Он добавил, что единовременную материальную помощь в 10 тысяч рублей получили уже 4393 пострадавших.

"Списки людей формируются на основании сведений, которые предоставляют главы муниципальных образований. Приступили к оценке ущерба, нанесенного паводком. Полным ходом идет восстановление электроэнергии. Питьевой воды достаточно", — заявил Левченко.

С инициативой по сбору средств для пострадавших выступило областное Министерство социального развития, опеки и попечительства. Накануне Сбербанк открыл для этого счет.