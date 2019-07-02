Для пострадавших от паводка в Приангарье собрали три миллиона рублей

ИРКУТСК, 2 июл — РИА Новости. Для пострадавших от паводка в Иркутской области собрали уже более трех миллионов рублей, сообщил глава региона Сергей Левченко в инстаграме.
Он добавил, что единовременную материальную помощь в 10 тысяч рублей получили уже 4393 пострадавших.
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"Списки людей формируются на основании сведений, которые предоставляют главы муниципальных образований. Приступили к оценке ущерба, нанесенного паводком. Полным ходом идет восстановление электроэнергии. Питьевой воды достаточно", — заявил Левченко.
С инициативой по сбору средств для пострадавших выступило областное Министерство социального развития, опеки и попечительства. Накануне Сбербанк открыл для этого счет.
В шести районах Иркутской области: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском — из-за паводка ввели режим ЧС. Как сообщали в областном главке МЧС, подтопленными остаются более четырех тысяч жилых домов. Сейчас уровень воды на реках снижается, обстановка стабилизируется. По последним данным МЧС, из-за паводка погибли 18 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести.