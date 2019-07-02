В Госдуме прокомментировали слова о силовом возвращении Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости. Шансы Киева вернуть Крым силовым путем, как это предлагает бывший представитель президента Украины Борис Бабин, ничтожны и обернутся для украинского государства катастрофой, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Руслан Бальбек.
Ранее бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин (офис структуры находится в приграничной с Крымом Херсонской области Украины) в интервью украинским СМИ заявил, что "Крым будет освобождаться исключительно с привлечением военной составляющей". При этом, по его словам, также необходимо комплексно применять дипломатические, экономические, социальные и пропагандистские средства. В то же время Бабин признал, что у Киева нет средств на возвращение полуострова, а без финансирования все планы будут всего лишь "фейком".
"Сейчас в Лефортово сидят жертвы "силовых сценаристов" (украинские военные моряки, задержанные за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе - ред.). Вот лучший показатель, а, точнее, развенчивание мифа о военной "деоккупации" Крыма. Шансы на прорыв украинской группировки в Крым, конечно же, есть, но они ничтожны. А вот обойдется это для Украины настоящей катастрофой. Я удивлен тем, что украинские чиновники продолжают рассказывать населению подобную ахинею", - сказал РИА Новости Бальбек.
По его словам, украинским военным не стоит путать Крым с Донбассом. "Коллективный запад четко дал понять - воевать с Россией он не собирается. Смешно слышать из Украины о каких-то планах по захвату Крыма. Это не мирные города Донбасса обстреливать, из Крыма ответят разгромно", - добавил депутат.