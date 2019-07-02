В Госдуме прокомментировали слова о силовом возвращении Крыма

Ранее бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин (офис структуры находится в приграничной с Крымом Херсонской области Украины) в интервью украинским СМИ заявил, что "Крым будет освобождаться исключительно с привлечением военной составляющей". При этом, по его словам, также необходимо комплексно применять дипломатические, экономические, социальные и пропагандистские средства. В то же время Бабин признал, что у Киева нет средств на возвращение полуострова, а без финансирования все планы будут всего лишь "фейком".