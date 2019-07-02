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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Главком ВМФ расследует пожар с 14 погибшими на глубоководном аппарате

Вчера, 16:38
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Расследование обстоятельств пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков, проводит главнокомандующий ВМФ, говорится в сообщении Минобороны России.
По информации военного ведомства, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате которого погибли 14 моряков-подводников.
"Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом", - говорится в сообщении.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныРоссияПроисшествия
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