При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Первого июля на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков-подводников. Об этом сообщили в Минобороны.
Инцидент произошел в российских территориальных водах. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота. ЧП возникло при проведении батиметрических измерений.
Люди погибли от отравления продуктами горения. В ведомстве добавили, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды.
Сейчас аппарат находится в военно-морской базе Североморск. Расследование трагедии контролирует главнокомандующий ВМФ.
Временно исполняющий обязанности главы Мурманской области Андрей Чибис заявил, что регион готов оказать необходимое содействие Северному флоту после трагедии.