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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков

Вчера, 16:30
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАндреевский флаг
Андреевский флаг
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Первого июля на российском научно-исследовательском глубоководном аппарате вспыхнул пожар, погибли 14 моряков-подводников. Об этом сообщили в Минобороны.
Инцидент произошел в российских территориальных водах. Аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота. ЧП возникло при проведении батиметрических измерений.
Люди погибли от отравления продуктами горения. В ведомстве добавили, что ликвидировать огонь удалось благодаря самоотверженным действиям команды.
Сейчас аппарат находится в военно-морской базе Североморск. Расследование трагедии контролирует главнокомандующий ВМФ.
Временно исполняющий обязанности главы Мурманской области Андрей Чибис заявил, что регион готов оказать необходимое содействие Северному флоту после трагедии.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныМинистерство обороны РФПроисшествия
Популярные комментарии
Соболезнования родным и близким
2 июля, 16:35
Bek Shov
1097117904
Соболезнования... Что тут ещё можно сказать.
2 июля, 16:37
Вася Рабинович
737013104
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