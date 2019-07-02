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РИА Новости

Сторонники Атамбаева уходят от его резиденции из-за жары

Вчера, 15:38
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БИШКЕК, 2 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Киргизии оценивает ситуацию возле резиденции Атамбаева как спокойную, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ведомства.
"Ситуация в Кой-Таше сейчас спокойная, никаких фактов нарушения закона собравшимися там людьми не зафиксировано", - заявили в пресс-службе.
Алмазбек Атамбаев
1 июля, 19:09
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Как передает корреспондент РИА Новости, у дома экс-президента страны по-прежнему остаются его сторонники, но их количество значительно сократилось. В настоящий момент их не больше 50-60 человек. Как заявил один из них, это связано с сильной жарой и заверил, что к вечеру "больше людей будет". В Чуйской области днем температура приближается к отметке в 40 градусов в тени.
Ранее парламент Киргизии лишил Атамбаева статуса экс-президента. Вместе с ним экс-лидер автоматически лишился и неприкосновенности.
Заксобрание Киргизии 20 июня передало в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией и одобренный большинством голосов законодателей. По версии парламентариев, он причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям. Генпрокуратура частично поддержала обвинения парламентской комиссии. Надзорный орган не нашел подтверждения, что Атамбаев имел прямое отношение к узурпации власти, к гонениям на журналистов и политических оппонентов. Однако, по версии Генпрокуратуры, остальные обвинения депутатов имеют под собой определенные основания и действиях президента есть признаки преступлений. В случае, если следствие докажет причастность Атамбаева к озвученным депутатами обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев
27 июня, 13:03
Эксперт прокомментировал снятие неприкосновенности с Атамбаева
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту главы государства. Тем не менее, он также подчеркнул, что не станет играть "унизительную роль обвиняемого в придуманных преступлениях". Возле его дома в пригородном селе Кой-Таш был создан штаб для сторонников и журналистов, где собрались около четырехсот человек. На подъезде к дому выставили бетонные блоки. Сам Атамбаев пообещал оказать сопротивление и отстреливаться в случае попытки его задержания. В среду, 3 июля, сторонники экс-президента намерены провести митинг в Бишкеке в его поддержку.

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