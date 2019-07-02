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РИА Новости

В Египте рассказали о заинтересованности в развитии отношений с Россией

Вчера, 15:18
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Египет очень заинтересован в развитии и укреплении отношений с Россией, сказал председатель палаты депутатов Египта Али Абдель Аль.
"Хочу сказать мы, как представили палаты (депутатов) Египта, как представители народа очень заинтересованы в развитии и укрепления отношений между нашими странами именно в ключе добрых отношений на уровне наших руководителей", - сказал Али Абдель Аль на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Он также отметил, что отношения Каира и Москвы ранее достигли уровня стратегического партнерства. По словам спикера парламента Египта, благодаря взаимодействию лидеров двух стран отношения Египта и России развиваются в отличном ключе.
"Считаю, что все эти контакты отражают особые отношения между нашими странами. У нас постоянные контакты, постоянная координация в разных международных форматах", - добавил Али Абдель Аль, подчеркнув, что все контакты доказывают укрепление отношений Каира и Москвы.
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Али Абдель АльВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияЕгипетВ мире
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