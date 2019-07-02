В Египте рассказали о заинтересованности в развитии отношений с Россией

"Хочу сказать мы, как представили палаты (депутатов) Египта, как представители народа очень заинтересованы в развитии и укрепления отношений между нашими странами именно в ключе добрых отношений на уровне наших руководителей", - сказал Али Абдель Аль на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.