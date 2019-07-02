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РИА Новости
Туризм

Чехия снова разрешила полеты российских авиакомпаний

Вчера, 15:05
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Власти Чехии сперва запретили полеты в страну нескольких российских авиакомпаний, но спустя некоторое время отменили запрет. Разрешение действует до 7 июля.

Запрет на полеты...

Сегодня утром стало известно, что несколько российских авиакомпаний вынуждены отменить часть рейсов в Чехию из-за того, что чешские власти аннулировали ранее выданные разрешения на полеты. Так, "Аэрофлот" объявил, что отменяет четыре рейса в Прагу из шести запланированных, "Уральские авиалинии" — два (из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского), а входящая в "Аэрофлот" "Победа" заявила, что вынуждена прекратить полеты в Карловы Вары. При этом в "Аэрофлоте" подчеркнули, что все технические возможности для выполнения полетов у них есть.
Тем, кто забронировал билеты на 2 июля, предлагалось оформить возврат билетов без сборов или полететь в другой город в Европе без взимания сбора за изменения маршрута.
При этом авиакомпания Czech Airlines продолжала полеты в Россию без каких-либо проблем.
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Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, чешские авиавласти приняли решение ввести такие ограничения из-за того, что Москва и Прага не смогли прийти к соглашению по полетам Czech Airlines из Праги в Сеул по транссибирским трассам.
В российском Минтрансе действия чешских авиавластей назвали нарушением соглашения о воздушном сообщении между странами. При этом в ведомстве подчеркнули, что переговоры с Прагой продолжаются, а решение вопроса ожидается в самые сжатые сроки.

...и его отмена

Действительно, вскоре стало известно, что Чехия разрешила российским авиакомпаниям возобновить полеты до 7 июля. Как уточнили в чешском Минтрансе, это стало ответом на аналогичное решение Москвы.
При этом в ведомстве подтвердили, что ввели ограничение из-за "отсутствия согласия" с авиационными властями России по маршруту Прага — Сеул. Чешская сторона, утверждают в Минтрансе, считает ограничение права Czech Airlines совершать рейсы по этому маршруту нарушением существующих договоренностей, а ответные меры были приняты в соответствии с соглашением о воздушном транспорте от 1966 года.
"Ситуация в настоящее время интенсивно рассматривается как с российской стороной, так и с авиаперевозчиками. <...> Чешская сторона не блокирует авиаперевозки между двумя странами, но должна защищать законные интересы своих авиаперевозчиков", — заявили в чешском министерстве.
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"Выстрел в ногу"

Аннулирование Чехией разрешений на полеты российских самолетов прокомментировали в Госдуме и Совете Федерации.
Как отметил первый заместитель председателя комитета верхней палаты по международным делам Владимир Джабаров, политической подоплеки в решении чешских властей нет.
"Чехия — дружественная нам страна, есть, видимо, просто разногласия по условиям взаимных полетов над территориями наших стран", — сказал он.
Сенатор отметил, что Чехия заинтересована в российских туристах — в прошлом году эту страну посетили более полумиллиона россиян.
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"Если есть разногласия, значит, надо садиться за стол переговоров и договариваться", — заявил Джабаров, выразив уверенность, что недоразумение скоро разрешится, а подводных камней в этой ситуации нет.
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов также выразил мнение, что все дело в хозяйственном споре.
"Мне кажется, в цивилизованной практике в таких случаях садятся за стол переговоров и стараются найти компромисс, потому что если запрещать полеты наших авиакомпаний к себе, то это по сути выстрел в ногу. Сейчас разгар туристического сезона. И Прага, и Чехия вообще являются довольно востребованным направлением среди российских туристов", — сказал он РИА Новости.
Депутат пояснил, что Чехия может существенно потерять в деньгах, которые могли бы привезти в страну российские туристы.

Российские туристы в Чехии

Чехия — одно из самых популярных направлений у российских туристов. И хотя для организованного туризма сейчас невысокий сезон, только от туроператора "Интурист" там отдыхают тысячи человек. Причем глубина бронирования билетов достигает конца сентября, уточнили в компании.
Туроператор Tez Tour отметил, что летом наибольшим спросом пользуются экскурсионные туры в Прагу, а также поездки на курорты: в Карловы Вары и Марианские Лазне. Сейчас от Tez Tour в Чехии отдыхают несколько десятков туристов, а на ближайшие дни запланированы поездки еще нескольких сотен.
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В Ассоциации чешских туроператоров отметили, что число авиарейсов из России в Чехию должно не сокращаться, а расти. По мнению заместителя председателя организации Яна Папежа, сегодняшний инцидент может негативно повлиять на развитие туризма.
"Возникла неприятная ситуация, тем более в разгар туристического сезона, и это должны понимать все относящиеся к инциденту стороны. Полеты российских авиакомпаний в Чехию имеют огромную традицию, самолеты всегда заполнены, поэтому число полетов следовало бы увеличивать, а не ограничивать", — сказал Папеж.
По его словам, никто не объяснил ассоциации причины возникновения этой ситуации и смысл того, что произошло.
"Пока мы не получали каких-либо жалоб от туроператоров, они заняты решением возникших проблем. Позднее мы, видимо, будем решать, что делать дальше", — добавил Папеж.
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