На Шри-Ланке арестовали бывшего шефа полиции по делу о терактах

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июл - РИА Новости. Бывший начальник полиции Шри-Ланки Пуджитх Джаясундара и экс-секретарь минобороны Хемасири Фернандо арестованы по делу о серии терактов, которые прокатились по стране 21 апреля и унесли жизни свыше 250 человек, сообщает телеканал Бывший начальник полиции Шри-Ланки Пуджитх Джаясундара и экс-секретарь минобороны Хемасири Фернандо арестованы по делу о серии терактов, которые прокатились по стране 21 апреля и унесли жизни свыше 250 человек, сообщает телеканал News1st

По его данным, во вторник оба бывших чиновника должны были явиться в Департамент уголовных расследований, чтобы дать показания по событиям, которые произошли в Пасхальное воскресенье. Ни один из них, однако, не сделал этого. Отмечается, что Джаясундара был арестован в больнице, куда он попал ранее во вторник в связи с плохим самочувствием.

Фернандо и Джаясундара в апреле были отстранены от своих обязанностей, что положило начало масштабным перестановкам в рядах руководства ланкийских силовиков. Ранее президент страны Майтрипала Сирисена сообщил, что ни глава полиции, ни секретарь минобороны не предоставили ему доклад разведслужб о готовящихся атаках на церкви и в местах скопления туристов.

В пасхальное воскресенье, 21 апреля, по Шри-Ланке прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка ИГ*. Среди погибших - 40 иностранцев, россиян среди них не было