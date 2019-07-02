Ученые назвали причину наводнения в Иркутской области

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Атмосферные аномалии и глобальное изменение климата стали причиной катастрофического наводнения в Иркутской области, говорится в публикации на Атмосферные аномалии и глобальное изменение климата стали причиной катастрофического наводнения в Иркутской области, говорится в публикации на сайте Иркутского государственного университета (ИГУ).

По данным ученых, в западной части региона столкнулись сразу три воздушные массы — арктическая, субтропическая и влажный воздух с Тихого океана, который крайне редко доходит до этих мест. Помимо этого, на ситуацию повлиял тропический циклон, пришедший в Иркутскую область 25 июня.

Как отметила кандидат географических наук Инна Латышева, "тепло и влага в условиях неоднородного рельефа" вызвали появление облачности и осадки.

Наводнение в Иркутской области

Сильные дожди в Иркутской области привели к подъему рек. Уровень воды в реках намного превысил критические отметки. В регионе частично разрушена автомобильная инфраструктура. В зону бедствия попали десятки населенных пунктов, подтоплено более 6,7 тысячи жилых домов.

Как сообщил начальник ГУ МЧС по региону Валентин Нелюбов, в результате стихии погибли 18 человек, судьба 17 жителей области остается неизвестной.

Всего из опасных зон эвакуировали почти 2,6 тысячи человек, среди которых почти 600 детей.

Режим ЧС действует в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. Для пострадавших собирается гуманитарная помощь, уже доставлен груз из государственного материального резерва.

В субботу на место бедствия приезжал Владимир Путин. Он поручил наладить информирование людей о пунктах временного размещения, направить детей в летние лагеря, а также подготовить план действий по восстановлению жилья в кратчайшие сроки.

Накануне премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что все деньги, выделенные для пострадавших от паводка, дошли до региона и выплаты уже начались.