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РИА Новости
Культура

На фестиваль Geek Picnik приедут робот-собака и человек с ухом на руке

Вчера, 18:05
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© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Geek PicnikФестиваль Geek Picnic
Фестиваль Geek Picnic
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Geek Picnik
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Фестиваль науки и технологий Geek Picnik в этом году пройдет в трех российских городах: Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Впервые пространство форума будет разделено на четыре тематические зоны – отдых и развлечения, лекторий, программа для детей и WOW-объекты. Центральной темой станет бессмертие. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе мероприятия.
В этом году фестиваль пройдет в девятый раз: в Петербурге – 6-7 июля, в Москве -13-14 июля, в Краснодаре - 14-15 сентября.

Campus: умные города и помидоры в центре Москвы

В образовательной зоне Campus пройдут лекции, мастер-классы с экспозицией последних научных достижений и выступлениями ученых. Темы лекций и дискуссий: технологии бессмертия и клонирование, исследование Вселенной и космические профессии, искусственный интеллект и сознание, экология и умные города, компьютерные игры и биоэтика.
Специалисты, работающие в этой зоне, продемонстрируют программы по распознаванию эмоций. Эксперты объяснят, почему закрашивают стрит-арт, что общего у современных мегаполисов и средневековых городов, как и зачем выращивать помидоры в центре Москвы и почему в магазин нужно ходить с холщовой сумкой.
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Geek PicnikФестиваль Geek Picnic
Фестиваль Geek Picnic
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Geek Picnik
Фестиваль Geek Picnic

WOW!: собака-робот и человек с ухом на руке

В этом году главная тема фестиваля – бессмертие. Можно ли продлить жизнь с помощью биохакинга? Что происходит с человеком после смерти? Помогут ли технологии здоровому долголетию? На эти вопросы ответят хедлайнеры форума: самый известный художник science-арта Стеларк и британский геронтолог, председатель и директор по науке Фонда "SENS" Обри Ди Грей.
Обри Ди Грей объяснит все про старении живых организмов. Стеларк, который вживил в свою руку третье ухо с GPS-навигатором, расскажет о своих перформансах и экспериментах на грани науки и искусства.
Еще одним "приглашенным гостем" фестиваля станет четвероногий робот Laikago, названным в честь собаки-космонавта Лайки. Посетители смогут поуправлять им и сделать сэлфи.
На форуме построят экстремальную трассу "Дорога ярости", по которой можно будет погонять на собственном автомобиле или на трэш-каре от Geek Picnic. Кроме того, организаторы подготовили для гостей секретный WOW-объект.

PICNIC: бои тирексов и назад в 90-е

© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Geek PicnikФестиваль Geek Picnic
Фестиваль Geek Picnic
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля Geek Picnik
Фестиваль Geek Picnic
В зоне отдыха и развлечений впервые на Geek Picnik будет работать кинотеатр под открытым небом. Гости фестиваля смогут посмотреть культовые художественные и документальные фильмы, авторское кино и классику гик-кинематографа.
На территории Read Island разместится чилаут и большая книжная ярмарка. Для тех, кто соскучился по 90-м, будет открыт "Видеопрокат" с фильмами "Один дома", "История игрушек", "Крепкий орешек", "Терминатор" и "Криминальное чтиво". Коллекционеры смогут обменяться комиксами, дискетами, кассетами и другими "атрибутами" 90-х.
Посетителям фестиваля предложат принять участие в боях тирексов на подвесных конструкциях в духе культового фильма Mad Max. Для этого нужно будет надеть соответствующие костюмы, вооружиться мягкими мечами и посостязаться на арене постапокалиптических гладиаторов.

GEEK KIDS: шоу роботов и занятия по хирургии

В этом году Geek Picnic впервые открывает зону для детей. В исследовательской лаборатории Geek Picnic юные ученые будут изучать биологию, химию, физику, геологию, участвовать в экспериментах, проводить химические опыты, а также научатся оказывать первую помощь, накладывать швы и даже делать резекцию – занятия по хирургии на силиконовых подушечках, которые имитируют кожу. Детям предложат собрать модель мозга и сконструировать гаджеты.
Из зрелищ организаторы приготовили для детей шоу роботов: роботы-барабанщики, эко-роботы, воинственные робокрабы.
Родителям на фестивале расскажут об осознанном родительстве и нетревожном подходе к воспитанию.
РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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