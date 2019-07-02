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РИА Новости

В Красноярском крае ввели режим ЧС в лесах

Вчера, 13:51
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© РИА Новости / Александр КряжевЛес в Сибири
Лес в Сибири
© РИА Новости / Александр Кряжев
КРАСНОЯРСК, 2 июл — РИА Новости. Власти Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах из-за жаркой и сухой погоды на севере, чтобы предотвратить распространение лесных пожаров и возникновение новых, сообщает пресс-служба правительства региона.
По ее данным, на 08.00 (04.00 мск) в Богучанском, Кежемском, Мотыгинском, Северо-Енисейском, Тасеевском и Эвенкийском районах действуют 44 лесных пожара на площади 41,6 тысячи гектаров, в том числе в зоне контроля зарегистрировано 18 пожаров на площади 13,1 тысячи гектаров. В тушении задействовано более 630 человек и 67 единиц техники.
В правительстве отмечают, что на севере края и в Приангарье установилась сухая и жаркая погода, фиксируется высокая грозовая активность при отсутствии осадков. Для оперативного реагирования и усиления мер по тушению возгораний в Кежемский и Богучанский районы дополнительно направлены около 400 лесных пожарных, в их числе специалисты Авиалесоохраны.
"Учитывая неблагоприятные прогнозы синоптиков, мы значительно увеличили группировку сил и средств в данных районах, в том числе привлекли для оказания помощи федеральный резерв ФБУ "Авиалесоохрана" и в ближайшее время планируем привлечь самолет-зондировщик для искусственного вызывания осадков. Введение режима чрезвычайной ситуации позволит нам дополнительно задействовать людей и технику, согласно сводному плану тушения лесных пожаров", – цитирует пресс-служба министра лесного хозяйства края Димитрия Маслодудова.
По его словам, ситуация находится под контролем, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, жителям края стоит отказаться от походов в лес.
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