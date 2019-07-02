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РИА Новости

Жириновский предложил отменить процентный барьер для попадания в парламент

Вчера, 13:29
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить на выборах барьер, требуемый для попадания представителей от партий в парламент.
"Выборы должны проходить по партийным спискам, чтобы не терять голосов и снять барьер ... Все, кого граждане направили в парламент. Слабая партия, значит у них будет один депутат. Снять процент прохождения. Иначе те, кто (набрал) меньше 5%, их голоса теряются, уничтожаются. Какая же тут демократия?", - сказал Жириновский во вторник, выступая на втором съезде Международного конгресса миролюбивых сил, который проходит в Госдуме.
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По его мнению, депутаты должны присутствовать в парламенте от всех партий, за которые голосовали граждане.
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Госдума РФВладимир ЖириновскийПолитика
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