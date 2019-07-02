Жириновский заявил, что все государства в мире должны быть светскими

"Только светские государства должны быть. Мы должны занести в какой-то стандарт мировой демократии. Нельзя, чтобы религия где-то господствовала. Все, кто хотят, - во что-то верят, но нельзя, чтобы государство было религиозным", - сказал Жириновский во вторник, выступая на втором съезде Международного конгресса миролюбивых сил, который проходит в Госдуме.