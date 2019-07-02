В парламенте Ирана сомневаются в возможности диалога с США

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Парламент Ирана сомневается в том, что с США, которые вышли из ядерной сделки и оказывают на Тегеран давление, можно вести диалог, заявил заместитель председателя иранского парламента Махмуд Пезешкиан.

По его словам, Иран придерживался обязательств по ядерной сделке, однако США в одностороннем порядке вышли из нее, что является оскорблением в адрес других сторон сделки, и угрожают санкциями другим странам за сотрудничество с Тегераном.

"С другой стороны, (они) направляют военные корабли в Персидский залив и поднимают свои беспилотники, чтобы собирать разведывательную информацию. Они не стесняются приглашать нас при этом к переговорам", - сказал Пезешкиан в ходе встречи с заместителем председателя Совета Федерации России Ильясом Умахановым.

Зампредседателя парламента Ирана задается вопросом, почему, если США хотят переговоров, Вашингтон вышел из диалога, который прежде способствовал достижению договоренности по иранской ядерной программе.

"Разве можно с такой страной еще раз вести диалог?" - отметил иранский парламентарий.

Коснувшись безопасности на Ближнем Востоке, Пезешкиан добавил, что Вашингтон является основной причиной беспокойной обстановки в регионе.

По его словам, безопасность возможно обеспечить региональными силами, а США не имеют права "выписывать свои рецепты" в этой сфере.

Не остались без внимания российско-иранские отношения. Москва и Тегеран, по словам иранского политика, близки, в чем он согласен с Умахановым, который отметил, что обе страны также связывают исторические узы дружбы, "общие вызовы", "общие враги".

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.