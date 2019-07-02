Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T13:21Z
https://ria.ru/20190702/1556115517.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В парламенте Ирана сомневаются в возможности диалога с США

Вчера, 13:21
273
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Парламент Ирана сомневается в том, что с США, которые вышли из ядерной сделки и оказывают на Тегеран давление, можно вести диалог, заявил заместитель председателя иранского парламента Махмуд Пезешкиан.
По его словам, Иран придерживался обязательств по ядерной сделке, однако США в одностороннем порядке вышли из нее, что является оскорблением в адрес других сторон сделки, и угрожают санкциями другим странам за сотрудничество с Тегераном.
"С другой стороны, (они) направляют военные корабли в Персидский залив и поднимают свои беспилотники, чтобы собирать разведывательную информацию. Они не стесняются приглашать нас при этом к переговорам", - сказал Пезешкиан в ходе встречи с заместителем председателя Совета Федерации России Ильясом Умахановым.
Зампредседателя парламента Ирана задается вопросом, почему, если США хотят переговоров, Вашингтон вышел из диалога, который прежде способствовал достижению договоренности по иранской ядерной программе.
"Разве можно с такой страной еще раз вести диалог?" - отметил иранский парламентарий.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Вчера, 12:17
Макрон призвал Иран немедленно сократить запасы низкообогащенного урана
Коснувшись безопасности на Ближнем Востоке, Пезешкиан добавил, что Вашингтон является основной причиной беспокойной обстановки в регионе.
По его словам, безопасность возможно обеспечить региональными силами, а США не имеют права "выписывать свои рецепты" в этой сфере.
Не остались без внимания российско-иранские отношения. Москва и Тегеран, по словам иранского политика, близки, в чем он согласен с Умахановым, который отметил, что обе страны также связывают исторические узы дружбы, "общие вызовы", "общие враги".
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019
Вчера, 13:19
Лавров назвал причину превышения Ираном лимита по запасам урана
900010
Обсудить 0
Приостановка Ираном участия в ядерной сделкеВыход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Парламент ИранаСовет Федерации РФРоссияИранСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон призвал Иран немедленно сократить запасы низкообогащенного урана
РИА
Новости
В Иране раскрыли шпионскую сеть, действовавшую на атомных объектах
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019
Лавров назвал причину превышения Ираном лимита по запасам урана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия призвала Иран проявить выдержку в ситуации вокруг СВПД
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019
Механизм INSTEX до сих пор не обслужил ни одну транзакцию, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со спецпредставителем генсека ООН по Йемену Мартином Гриффитсом в Москве. 1 июля 2019
Лавров призвал "евротройку" осознать ответственность за сохранение СВПД
Штурм здания Законодательного собрания в Гонконге. 1 июля 2019
Китай порекомендовал США не вмешиваться в дела Гонконга
Нестор Шуфрич
Депутат Рады призвал к прямому диалогу Киева с ДНР и ЛНР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019
Россия призвала ЕС сделать INSTEX эффективным механизом торговли с Ираном
В Индийском океане произошло землетрясение
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху наградил разведчиков, выкравших атомные архивы Ирана
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф назвал условие возвращения Ирана к обязательствам по СВПД
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель
Премьер Люксембурга объяснил провал саммита Евросоюза
Белый дом в Вашингтоне
США намерены продолжить давление на Иран, пока он не изменит политику
Парламент Турции призвал обсудить Идлиб на встрече с Россией и Ираном
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:28В ЕС отметили позитивную динамику отношений с Россией
11:28В УФСИН объяснили обрушение забора колонии в Брянской области
11:26Российские военные следят за кораблями НАТО в акватории Черного моря
11:23В Израиле во время протестов пострадали более 110 полицейских
11:21Представительство ЕС в РФ выразило соболезнования в связи с гибелью моряков
11:20В Иркутской области повысился уровень воды в реке Витим
11:20Кадыров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников
11:19Навального и Волкова заподозрили в присвоении более 41 миллиона рублей
11:18В ЕС назвали разведение сил у Станицы Луганской прорывом
11:18Предварительные испытания 57-мм модуля для "Арматы" начнутся в 2019 году
11:17Ученые выяснили, почему жирная пища вызывает ожирение
11:17Шойгу прибыл в Североморск
11:16В Татарстане пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
11:00В Сирии считают, что США не имеют стратегии по выводу войск из страны
10:59В Италии приговорили к тюрьме трех человек, вербовавших наемников в Донбасс
Лента новостейМолния