В Канске открыли консультационные пункты для пострадавших от паводка

"Ежедневно с 10.00 до 13.00 (с 06.00 до 09.00 мск) получить консультацию по помощи можно будет по следующим адресам: ул. Зеленая, напротив дома 73 (для жителей района Нового пути); район школы №8 (для жителей района Гавани и о. Восточный); ДК "Строитель" (для жителей п. Строителей); Магазин №10 (для жителей района Мясокомбината) с 10.00 до 11.00 (с 06.00 до 07.00 мск); мост на Красный Огородник (для жителей Красного Огородника) с 11.20 до 13.00 (с 07.20 до 09.00 мск)", - говорится в сообщении.