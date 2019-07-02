В Канске открыли консультационные пункты для пострадавших от паводка

КРАСНОЯРСК, 2 июл — РИА Новости. Мобильные консультационные пункты начали работать в пострадавшем от паводка городе Канске в Красноярском крае, сообщает пресс-служба мэрии.
Паводковая ситуация осложнилась на востоке края из-за дождей. В Канске был введен режим ЧС. Создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей со специализированной техникой.
"Ежедневно с 10.00 до 13.00 (с 06.00 до 09.00 мск) получить консультацию по помощи можно будет по следующим адресам: ул. Зеленая, напротив дома 73 (для жителей района Нового пути); район школы №8 (для жителей района Гавани и о. Восточный); ДК "Строитель" (для жителей п. Строителей); Магазин №10 (для жителей района Мясокомбината) с 10.00 до 11.00 (с 06.00 до 07.00 мск); мост на Красный Огородник (для жителей Красного Огородника) с 11.20 до 13.00 (с 07.20 до 09.00 мск)", - говорится в сообщении.
По уточненным данным краевого главка МЧС, подтопления жилых домов нет. Всего в зоне подтопления 79 придомовых участков жилых домов, в которых проживают 272 человека, в том числе 31 ребенок, и 140 дачных участков. Во время визита в Канск губернатор Усс заявил, что пик опасности пройден и главная задача в том, чтобы обеспечить сохранность имущества и затем надлежащим образом оформить документы для компенсации ущерба.