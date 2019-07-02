Чешский депутат осудил санкции против России

"Я слушал спикеров из России, Африки, Азии и других стран, многие из них очень высоко оценивают сегодняшний форум. Это новые возможности для решения тех вопросов, которые сейчас не решены на уровне правительств государств Европы, это возможности развития новых связей между Россией и Европейским союзом. В своем выступлении я отметил, что санкции в отношении России – это не решение, это решение для тех, кто не готов к сотрудничеству", - сказал Филипп журналистам.