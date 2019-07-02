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РИА Новости

Чешский депутат осудил санкции против России

Вчера, 12:59
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники Второго Международного форума "Развитие парламентаризма" перед началом первого пленарного заседания. 1 июля 2019
Участники Второго Международного форума Развитие парламентаризма перед началом первого пленарного заседания. 1 июля 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Санкции в отношении России - решение для тех, кто не готов к сотрудничеству, заявил зампред Палаты депутатов (нижняя палата) парламента Чехии Войтех Филипп в ходе второго Международного форума "Развитие парламентаризма".
Филипп назвал форум важной площадкой для решения вопросов парламентаризма, которая дает новые возможности парламентской дипломатии.
"Я слушал спикеров из России, Африки, Азии и других стран, многие из них очень высоко оценивают сегодняшний форум. Это новые возможности для решения тех вопросов, которые сейчас не решены на уровне правительств государств Европы, это возможности развития новых связей между Россией и Европейским союзом. В своем выступлении я отметил, что санкции в отношении России – это не решение, это решение для тех, кто не готов к сотрудничеству", - сказал Филипп журналистам.
Он добавил, что цель форума - выработать новые форматы парламентского сотрудничества.
Международный форум "Развитие парламентаризма", организованный Государственной думой, проходит в Москве 1-3 июля. В этом году в столицу приехали гости из 132 государств – около 800 парламентариев и экспертов. Среди участников Форума - 41 спикер.
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