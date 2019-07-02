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РИА Новости

В Средиземном море погибает каждый 45-й беженец, заявили в ООН

Вчера, 12:35
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© AP Photo / Bram JanssenМигранты в Средиземном море
Мигранты в Средиземном море
© AP Photo / Bram Janssen
Мигранты в Средиземном море. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) заявило, что каждый 45-й беженец погибает при попытке пересечь Средиземное море, сообщила немецкая газета Rheinische Post.
"В 2015 году умирал каждый 269 беженец и мигрант, годом позже уже каждый 71-й, а в этом году и вовсе каждый 45-й", - заявил изданию представитель УВКБ ООН в Германии Доминик Барч.
В общей сложности в прошлом году утонули 2277 человек, в этом году, по данным ООН, число уже составило 584 человека. Всего с 2015 года 14867 человек погибли про попытке пересечь Средиземное море.
Барч также высказался по поводу ареста в Италии капитана корабля немецкой НПО Sea Watch Каролы Ракете. "Разумеется, Sea Watch тоже должны придерживаться международных и национальных законов", - заявил Барч, отметив, что в экстренной ситуации жизнь и здоровье людей имеют приоритет. "Криминализация спасения на море не может и не будет решением проблемы", - подчеркнул он.
Капитан корабля Карола Ракете и ее экипаж в ночь на субботу приняли самостоятельное решение прорываться в порт Лампедузы вопреки запрету итальянских властей. На борт пришвартовавшегося судна поднялись сотрудники Финансовой гвардии, которые арестовали немецкую активистку по обвинению в пособничестве незаконной миграции и отказе подчиняться требованию боевого корабля. Помимо штрафа в 50 тысяч евро Ракете грозит тюремное заключение.
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Корабль Sea-Watch 3 подобрал мигрантов у побережья Ливии 12 июня и две недели ожидал решения итальянской стороны. НПО даже обратилась в Европейский суд по правам человека, но получила отказ. Изначально судно приняло на борт 53 мигранта из Африки, по мере приближения к берегу Италии ее власти позволили высадить 11 мигрантов, затем еще двоих. После этого Sea-Watch 3 вошел в итальянские территориальные воды и находился в миле от берега.
Сорок человек сошли с судна на берег и отправлены в центр приема и первой помощи мигрантов. Как стало известно со слов главы итальянского МИД Энцо Моаверо Миланези, их готовы принять пять европейских стран: Франция. Финляндия, Германия. Люксембург и Португалия.
Представители итальянского руководства предлагали отправить судно в Нидерланды, под флагом которых оно ходит, однако голландский минюст заявил, что не несет ответственности за людей на борту судна и не собирается принимать мигрантов.
Новость о задержании капитана Sea-Watch 3 с ликованием встретил вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, который еще год назад закрыл порты страны для судов, занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море.
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Средиземное мореООНВ мире
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