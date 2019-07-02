Николай Басков рассказал о том, что тяжело переживает смерть отца

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Российский певец Николай Басков тяжело переживает смерть отца Виктора Владимировича, который умер после продолжительной болезни на 69 году жизни.

"Нет таких слов, чтобы выразить всю непомерную боль нашей с мамой утраты... Царствие небесное тебе мой горячо любимый Папа .... и я знаю ,что это твоя самая любимая песня из моего репертуара .... наша с мамой любовь к тебе бессмертна", - написал Николай Басков в Инстаграме.

Артист эстрады узнал о потере, когда находился в Минске на закрытии Европейских игр - 2019.

Поклонники и друзья Николая Баскова выразили слова соболезнования: "Колечка!!!! Родной!!! Не могу представить !!!! Соболезную... Это самая Счастивая Семья из всех, кто долго прожил вместе...", - сказала певица Лолита Милявская.

"Мои искренние соболезнования", - поддержал шоумен и певец Александр Ревва.

Близкий друг семьи Владимир Винокур разместил в Инстаграме фото, на котором вместе сидят Николай Басков с сестрой и отцом.