Гройсман заявил о намерении вновь претендовать на пост премьера Украины

КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман заявил о намерении претендовать на должность премьера в случае прохождения его политсилы в Верховною раду.

По данным последнего соцопроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко, партия "Украинская стратегия" на выборах в Верховную раду набирает 1,6% голосов. Проходной барьер на парламентских выборах составляет 5%.

"У нас сегодня есть определенные результаты, но для меня этого недостаточно. Я хотел бы сделать больше. Поэтому и в парламенте, и, возможно, в будущем в правительстве, а я буду претендовать на должность премьер-министра, когда наша сила получит мандат доверия от людей и мы войдем в парламент, тогда мы будем думать, в каких конфигурациях можем работать дальше", - заявил Гройсман в ходе общения с журналистами, которое транслировалось онлайн на его странице в Facebook

По его словам, приоритеты деятельности останутся такими же, как и за время его премьерства.