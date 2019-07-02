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РИА Новости

Гройсман заявил о намерении вновь претендовать на пост премьера Украины

Вчера, 11:55
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Владимир Гройсман
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман заявил о намерении претендовать на должность премьера в случае прохождения его политсилы в Верховною раду.
По данным последнего соцопроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко, партия "Украинская стратегия" на выборах в Верховную раду набирает 1,6% голосов. Проходной барьер на парламентских выборах составляет 5%.
"У нас сегодня есть определенные результаты, но для меня этого недостаточно. Я хотел бы сделать больше. Поэтому и в парламенте, и, возможно, в будущем в правительстве, а я буду претендовать на должность премьер-министра, когда наша сила получит мандат доверия от людей и мы войдем в парламент, тогда мы будем думать, в каких конфигурациях можем работать дальше", - заявил Гройсман в ходе общения с журналистами, которое транслировалось онлайн на его странице в Facebook.
По его словам, приоритеты деятельности останутся такими же, как и за время его премьерства.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Однако Владимир Зеленский после вступления в должность президента подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
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