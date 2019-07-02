Посольство России в Чехии окажет россиянам необходимую консульскую помощь

ПРАГА, 2 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Чехии готово оказать необходимую консульскую помощь российским гражданам в связи с возникшими проблемами в авиасообщении между двумя странами, которые решаются в настоящее время по линии авиавластей.
"Посольство РФ в Чехии подтверждает, что чешской стороной были аннулированы разрешения на выполнение рейсов российских авиаперевозчиков. В настоящее время проблема решается по линии авиационных властей двух стран", - сообщили РИА Новости в российском дипредставительстве.
"Рассчитываем на скорейшее урегулирование ситуации, создавшей трудности сотням пассажиров. Посольство готово оказать российским гражданам необходимую консульскую помощь. На нашей официальной странице в соцсетях Facebook и Instagram размещены номера телефонов "горячей линии" авиакомпаний "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа", - говорится в сообщении.
Во вторник "Аэрофлот" отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. "Уральские авиалинии" также со 2 июля приостановили полеты в Чехию из подмосковного Жуковского. О приостановке полетов в Чехию сообщила и "Победа". Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам, сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.