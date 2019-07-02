Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T11:54Z
https://ria.ru/20190702/1556111750.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Посольство России в Чехии окажет россиянам необходимую консульскую помощь

Вчера, 11:54
1315
ПРАГА, 2 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Чехии готово оказать необходимую консульскую помощь российским гражданам в связи с возникшими проблемами в авиасообщении между двумя странами, которые решаются в настоящее время по линии авиавластей.
"Посольство РФ в Чехии подтверждает, что чешской стороной были аннулированы разрешения на выполнение рейсов российских авиаперевозчиков. В настоящее время проблема решается по линии авиационных властей двух стран", - сообщили РИА Новости в российском дипредставительстве.
"Рассчитываем на скорейшее урегулирование ситуации, создавшей трудности сотням пассажиров. Посольство готово оказать российским гражданам необходимую консульскую помощь. На нашей официальной странице в соцсетях Facebook и Instagram размещены номера телефонов "горячей линии" авиакомпаний "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа", - говорится в сообщении.
Во вторник "Аэрофлот" отменил ряд рейсов в Прагу из Москвы из-за решения Чехии аннулировать разрешения на полеты. "Уральские авиалинии" также со 2 июля приостановили полеты в Чехию из подмосковного Жуковского. О приостановке полетов в Чехию сообщила и "Победа". Ограничение полетов российских авиакомпаний в Чехию связано с тем, что авиавластям не удалось достигнуть договоренности по выполнению рейсов Czech Airlines между Прагой и Сеулом по транссибирским трассам, сообщал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Самолет авиакомпании Победа в аэропорту Внуково
Вчера, 11:43
Российские авиакомпании отменяют рейсы в Чехию: что делать пассажирам?"Аэрофлот" и "Победа" приостанавливают полеты в Чехию из-за действий чешских властей. Представители российских авиакомпаний рассказали радио Sputnik, что могут предпринять пассажиры отмененных рейсов.
400210
Обсудить 1
Приостановка рейсов российских компаний в ЧехиюПобеда (авиакомпания)АэрофлотУральские авиалинииЧехияРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость
РИА
Новости
Самолет авиакомпании Аэрофлот взлетает в аэропорту Шереметьево в Москве
Чехия отменила ограничения на полеты российских авиакомпаний
Пассажирский самолет в небе
В Госдуме назвали решение Чехии по полетам из России выстрелом себе в ногу
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте
СМИ: премьер Нидерландов обсуждал в Осаке с Путиным крушение MH17
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
В Сети появилось видео с места взрыва неопознанного объекта на Кипре
Певица Алла Пугачева
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Самолет авиакомпании Finnair
Finnair озвучила свою позицию по транссибирским маршрутам
Британку выгнали из самолета из-за слишком глубокого декольте
Андреевский флаг
При пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 российских моряков
Александр Усс
Пресс-служба красноярского губернатора объяснила инцидент в Канске
Ростуризм предложил россиянам вернуть авиабилеты в Чехию
Запуск ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым боевым блоком
В США оценили объемы производства ракет "Авангард" в России
Здание Совета Европы в Страсбурге
В Совете Европы попросили у России еще 55 миллионов евро
Татьяна Голикова
Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:39ОАЭ снизят свою активность в борьбе с хуситами в Йемене, сообщают СМИ
11:37МИД РФ обеспокоен попытками США спекулировать на курдском факторе в Сирии
11:36Погибшие подводники были закреплены за военной частью в Петербурге
11:35В Татарстане число пострадавших в ДТП с автобусом возросло до восьми
11:28В ЕС отметили позитивную динамику отношений с Россией
11:28В УФСИН объяснили обрушение забора колонии в Брянской области
11:26Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море
11:23В Израиле во время протестов пострадали более 110 полицейских
11:21Представительство ЕС в РФ выразило соболезнования в связи с гибелью моряков
11:20В Иркутской области повысился уровень воды в реке Витим
11:20Кадыров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников
11:19Навального и Волкова заподозрили в присвоении более 41 миллиона рублей
11:18В ЕС назвали разведение сил у Станицы Луганской прорывом
11:18Предварительные испытания 57-мм модуля для "Арматы" начнутся в 2019 году
11:17Ученые выяснили, почему жирная пища вызывает ожирение
11:17Шойгу прибыл в Североморск
11:16В Татарстане пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
Лента новостейМолния