Посольство России в Чехии окажет россиянам необходимую консульскую помощь

ПРАГА, 2 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Чехии готово оказать необходимую консульскую помощь российским гражданам в связи с возникшими проблемами в авиасообщении между двумя странами, которые решаются в настоящее время по линии авиавластей.

"Посольство РФ в Чехии подтверждает, что чешской стороной были аннулированы разрешения на выполнение рейсов российских авиаперевозчиков. В настоящее время проблема решается по линии авиационных властей двух стран", - сообщили РИА Новости в российском дипредставительстве.

"Рассчитываем на скорейшее урегулирование ситуации, создавшей трудности сотням пассажиров. Посольство готово оказать российским гражданам необходимую консульскую помощь. На нашей официальной странице в соцсетях Facebook и Instagram размещены номера телефонов "горячей линии" авиакомпаний "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа", - говорится в сообщении.