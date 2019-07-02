Число зарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму возросло до 19

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Число кандидатов, зарегистрированных на выборы в Мосгордуму, увеличилось до 19, всего документы в Мосгоризбирком подали почти 400 кандидатов, свидетельствуют данные на сайте Московской городской избирательной комиссии.

Ранее сообщалось, что коммунист Павел Тарасов стал первым зарегистрированным кандидатом в депутаты Мосгордумы. Также уже зарегистрированы представители КПРФ: Евгений Ступин, Дмитрий Сараев, Александр Видьманов, Виктор Максимов, Елена Янчук, Алексей Дрыга, Тимур Абушаев, Дмитрий Аграновский, Юлия Гладкова.

Кроме того, в списке зарегистрированных от партии КПРФ: заместитель председателя Мосгордумы Николай Губенко, Леонид Зюганов, Сергей Курганский, Любовь Никитина, а также действующий депутат Мосгордумы Елена Шувалова.

Также из опубликованных данных следует, что в числе зарегистрированных партийных кандидатов один представитель от партии ЛДПР Антон Юриков и трое кандидатов от партии "Справедливая Россия": Ксения Доможирова, Борис Кагарлицкий и Александр Соловьев.

Согласно опубликованным данным, в настоящий момент выдвигаются 383 кандидата.