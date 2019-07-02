Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-02T11:47Z
https://ria.ru/20190702/1556111394.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/143912/10/1439121048_0:0:960:540_1036x0_80_0_0_6a626f01739cd8011f8e1cafb40ce6d6.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Число зарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму возросло до 19

Вчера, 11:47
227
© Фото : предоставлено Московской городской думойТабличка на здании Московской городской думы
Табличка на здании Московской городской думы
© Фото : предоставлено Московской городской думой
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Число кандидатов, зарегистрированных на выборы в Мосгордуму, увеличилось до 19, всего документы в Мосгоризбирком подали почти 400 кандидатов, свидетельствуют данные на сайте Московской городской избирательной комиссии.
Ранее сообщалось, что коммунист Павел Тарасов стал первым зарегистрированным кандидатом в депутаты Мосгордумы. Также уже зарегистрированы представители КПРФ: Евгений Ступин, Дмитрий Сараев, Александр Видьманов, Виктор Максимов, Елена Янчук, Алексей Дрыга, Тимур Абушаев, Дмитрий Аграновский, Юлия Гладкова.
Московская городская Дума
1 июля, 16:13
Около 50% кандидатов на выборах в Мосгордуму идут самовыдвиженцами
Кроме того, в списке зарегистрированных от партии КПРФ: заместитель председателя Мосгордумы Николай Губенко, Леонид Зюганов, Сергей Курганский, Любовь Никитина, а также действующий депутат Мосгордумы Елена Шувалова.
Также из опубликованных данных следует, что в числе зарегистрированных партийных кандидатов один представитель от партии ЛДПР Антон Юриков и трое кандидатов от партии "Справедливая Россия": Ксения Доможирова, Борис Кагарлицкий и Александр Соловьев.
Согласно опубликованным данным, в настоящий момент выдвигаются 383 кандидата.
Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов рассказал РИА Новости, что Последний день сдачи документов на регистрацию - 6 июля до 18.00. Далее в течение 10 дней окружные комиссии проверят все документы и примут решения о регистрации кандидатов. Таким образом, 16 июля станет известно количество зарегистрированных кандидатов.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
1 июля, 16:32
Регистрация кандидатов в депутаты Мосгордумы завершится 16 июля
101005
Обсудить 0
Выборы в МосгордумуМосква
Рекомендуем
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Эксперт оценил призыв отменить норму по числу подписей на выборах в МГД
РИА
Новости
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев
ЦИК не получал жалоб на недопуск к выборам кандидатов в Мосгордуму
Константин Косачев
США не подтвердили встречу с российскими парламентариями в ПА ОБСЕ
Московская городская избирательная комиссия
Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
Лента
новостей
Московская городская избирательная комиссия
В Мосгоризбиркоме объяснили увеличение расходов на выборы в Мосгордуму
В Иркутске потушили крупный пожар на хлебных складах
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Регистрация кандидатов в депутаты Мосгордумы завершится 16 июля
Отдыхающие на пляже в Коктебеле
Аксенов рассказал о росте турпотока в Крым
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме призвали красноярского губернатора извиниться за грубость
Франция не готова ратифицировать торговое соглашение с Меркосур
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский вновь попросил Раду рассмотреть вопрос об отставке Климкина
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал залог прочности российско-белорусских отношений
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры зафиксировали около 120 миллионов нарушений на дорогах в 2018 году
Ростуризм предложил россиянам вернуть авиабилеты в Чехию
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
Аваков попросил ЦИК снять экс-главу администрации Януковича с выборов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:36Погибшие подводники были закреплены за военной частью в Петербурге
11:35В Татарстане число пострадавших в ДТП с автобусом возросло до восьми
11:28В ЕС отметили позитивную динамику отношений с Россией
11:28В УФСИН объяснили обрушение забора колонии в Брянской области
11:26Российские военные следят за кораблями НАТО в акватории Черного моря
11:23В Израиле во время протестов пострадали более 110 полицейских
11:21Представительство ЕС в РФ выразило соболезнования в связи с гибелью моряков
11:20В Иркутской области повысился уровень воды в реке Витим
11:20Кадыров выразил соболезнования семьям погибших моряков-подводников
11:19Навального и Волкова заподозрили в присвоении более 41 миллиона рублей
11:18В ЕС назвали разведение сил у Станицы Луганской прорывом
11:18Предварительные испытания 57-мм модуля для "Арматы" начнутся в 2019 году
11:17Ученые выяснили, почему жирная пища вызывает ожирение
11:17Шойгу прибыл в Североморск
11:16В Татарстане пять человек пострадали в ДТП с автобусом и легковушкой
11:11В "Уралвагонзаводе" рассказали о модернизации пушки танка "Армата"
11:10Мосгоризбирком назвал недопустимым давление на комиссию
11:07МИД призвал противостоять дискриминации российских экспортеров за рубежом
11:03На Украине расследуют дело об отключении шахты от электроэнергии
11:02Президент Боливии назвал основные задачи на новый срок
Лента новостейМолния