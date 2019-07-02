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РИА Новости

В России могут увеличить подъемные для возвращающихся соотечественников

Вчера, 11:46
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. МВД прорабатывает законопроект по увеличению суммы подъемных в рамках госпрограммы по переселению в Россию соотечественников, рассказала в интервью РИА Новости начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-майор полиции Валентина Казакова.
Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, была утверждена указом президента от 22 июня 2006 года. Ранее отмечалось, что, в частности, сумма подъемных для переселенцев на Дальний Восток составляет 240 тысяч рублей для участника госпрограммы и 120 тысяч рублей на каждого члена его семьи.
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"Мы понимаем, что после 12 лет существования программа нуждается в модернизации. Необходимо проанализировать и понять, что нужно нашим соотечественникам. Сейчас работаем над увеличением суммы подъемных, которую получает соотечественник при переезде, продумываем другие преференции", - указала Казакова.
По ее словам, 75 субъектов России являются участниками программы, хотя в 2007 году "их было всего 12".
"Общая цифра вернувшихся соотечественников - более 812 тысяч человек. В прошлом году приехали порядка 108 тысяч. В этом году мы ожидаем, что программой воспользуются около 100 тысяч граждан", - отметила Казакова.
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