В России могут увеличить подъемные для возвращающихся соотечественников

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. МВД прорабатывает законопроект по увеличению суммы подъемных в рамках госпрограммы по переселению в Россию соотечественников, рассказала в интервью РИА Новости начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ генерал-майор полиции Валентина Казакова.

Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, была утверждена указом президента от 22 июня 2006 года. Ранее отмечалось, что, в частности, сумма подъемных для переселенцев на Дальний Восток составляет 240 тысяч рублей для участника госпрограммы и 120 тысяч рублей на каждого члена его семьи.

"Мы понимаем, что после 12 лет существования программа нуждается в модернизации. Необходимо проанализировать и понять, что нужно нашим соотечественникам. Сейчас работаем над увеличением суммы подъемных, которую получает соотечественник при переезде, продумываем другие преференции", - указала Казакова.

По ее словам, 75 субъектов России являются участниками программы, хотя в 2007 году "их было всего 12".