Валентина Казакова: число желающих получить российское гражданство растет

Высшее руководство России стало все больше уделять внимания возвращению из-за границы соотечественников, привлечению в страну высококвалифицированных специалистов и талантливых студентов. Усилия властей направлены на упрощение процедур получения гражданства, разработку стимулирующих к приезду в Россию мер для иностранцев. Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала РИА Новости о проделанной работе, о беженцах и соблюдении Конвенции Совбеза ООН, а также объяснила, как планируется привлекать иностранных граждан.

— Возросло ли число выданных заграничных паспортов в прошлом году, сколько их было выдано? Есть ли способы сделать процесс оформления этого документа лучше и проще?

— Количество выданных загранпаспортов растет. Если три года назад ежегодно выдавалось около двух миллионов документов, то в 2018 году было выдано уже около пяти миллионов.

С чем это связано. Во-первых, граждане России стали больше путешествовать, во-вторых, появилась возможность получать второй загранпаспорт, не связанный со сроком действия первого, в-третьих, теперь паспорт можно получить через Единый портал государственных услуг, в этом случае действует скидка, госпошлина снижается на 30 процентов. Люди этим активно пользуются.

— Иностранные туристы часто рассказывают, что российскую визу довольно сложно получить. Об упрощении визовых правил говорил президент России Владимир Путин. Он поручил ряду ведомств, включая МВД, до 31 марта предоставить свои предложения. Готовы ли они уже, что это за предложения?

— Что касается электронных виз, то это в первую очередь компетенция министерства иностранных дел. Но мы работаем совместно. Сейчас электронные визы используются на Дальнем Востоке, с 1 июля их применение началось в Калининграде.

Мы поддерживаем инициативу МИДа, свою позицию высказали: этот тренд нужно распространять и на другие пункты пропуска. Но все зависит от технической оснащенности, возможностей считывания электронной визы. Я думаю, что в итоге электронные визы будут выдаваться на территории всей России.

— Можно ли уже сейчас говорить, в каких регионах в ближайшее время появятся электронные визы?

— Пока преждевременно.

— Недавно в одном из интервью вы сказали, что нелегально оставшиеся болельщики после чемпионата мира в основном находятся в Москве, большая часть – болельщики из Нигерии. Если МВД знает, где находятся эти люди, что мешает их поймать и выслать из страны? Когда это может быть в итоге реализовано?

— Во время чемпионата мира по футболу в России было оформлено 1,8 миллиона Fan ID, из них порядка 800 тысяч получили иностранные граждане.

В рамках контрольно-надзорной деятельности мы выявляем места скопления этих нелегалов, принимаем меры по их возвращению на родину. У многих из них кроме Fan ID документов, удостоверяющих личность, нет. Мы столкнулись с тем, что эти граждане не осознавали, для чего им выдан Fan ID, они думали, что этот документ позволяет долгосрочно находиться в России, что он дает право на работу. Обязательно для себя учтем на будущее, что разъяснительную работу нужно проводить более обширно и качественно.

Нам приходится связываться с посольствами тех стран, гражданами которых они являются, и оформлять свидетельства на возвращение на родину. Это занимает определенное время.

— Последняя цифра, которая называлась официально о количестве нелегалов, оставшихся после ЧМ, — 5,5 тысячи человек. Уменьшилось ли сейчас это число, сколько их пребывает в России на данный момент?

— Да, уменьшилось. С каждой неделей уменьшается.

— Хотят ли иностранцы становиться россиянами, растет ли число желающих получить российское гражданство?

— Каждый год растет число желающих приобрести гражданство Российской Федерации. В прошлом году их было порядка 270 тысяч. Думаем, что с учетом указа президента Российской Федерации от 24 апреля 2019 года № 183 в этом году цифра будет значительно больше.

— Из каких стран больше всего желающих?

— В основном это выходцы из СНГ. Граждане Украины, Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдавии. Но имеются также граждане США, ЕС. Их количество тоже растет.

— Из каких стран в целом в Россию больше всего приезжает людей?

— Ежегодный приток иностранных граждан в Россию составляет порядка 16-16,5 миллиона человек. Одномоментно на территории страны находятся порядка 10 миллионов иностранцев. Как правило, это граждане бывшего СССР — около 70 процентов. Они приезжают к нам как туристы, для работы, с частными целями. Европейцы также посещают территорию России, их количество из года в год примерно идентично.

— А как же легендарные туристы из Китая? Каково их число?

— На самом деле их не так много находится в России.

— Сколько в 2018 году в Россию приехало граждан в рамках госпрограммы по переселению соотечественников? Из каких стран в основном приезжали соотечественники и ожидается ли рост этого числа в 2019 году?

— На сегодняшний день 75 субъектов России являются участниками государственной программы по добровольному переселению соотечественников из-за рубежа. В 2007 году их было всего 12.

Общая цифра вернувшихся соотечественников — более 812 тысяч человек. В прошлом году приехали порядка 108 тысяч. В этом году мы ожидаем, что программой воспользуются около 100 тысяч граждан.

— Будет ли программа как-то меняться, чтобы приток соотечественников в страну не уменьшился?

— Мы понимаем, что после 12 лет существования программа нуждается в модернизации. Необходимо проанализировать и понять, что нужно нашим соотечественникам. Сейчас работаем над увеличением суммы подъемных, которую получает соотечественник при переезде, продумываем другие преференции.

— В основном из каких стран возвращаются люди в Россию? Есть ли среди них представители дальнего зарубежья?

— Больше всего граждан Казахстана. Вероятно, это связано с тем, что участие в госпрограмме можно оформлять не только на территории России, но и в Казахстане. На втором месте по числу вернувшихся сограждан находится Украина. Сейчас в этой стране довольно проблематично оформить участие в данном виде переселения, поэтому, как правило, граждане пользуются программой уже в России. Что касается дальнего зарубежья, то это в основном наши старообрядцы, которые приезжают из Боливии, Уругвая.

— Не так давно вы говорили, что нужно упростить процесс получения гражданства для высококвалифицированных специалистов. Какие изменения в законодательстве в этой области разрабатываются ГУВМ?

— Высококвалифицированные специалисты могут приобрести гражданство и в рамках действующего федерального закона. При этом им необходимо отработать три года именно по своей квалификации.

С учетом поручений ГУВМ разработало законопроект, который в настоящее время находится в правительстве. Мы предполагаем, что сократим сроки работы высококвалифицированных специалистов, но не только по приобретению гражданства.

Мы также заложили упрощение процедуры получения вида на жительство, минуя получение разрешения на временное проживание. Поэтому востребованные на рынке труда высококвалифицированные специалисты смогут первично получить вид на жительство, затем в упрощенном порядке приобрести российское гражданство.

— Сейчас эти специалисты должны отработать три года, а какой срок будет необходим в будущем?

— Мы предлагаем сократить его до года.

— Когда МВД России внесет на рассмотрение законопроект, упрощающий процесс получения гражданства для талантливых студентов? И что он из себя будет представлять?

— Ранее мы с заинтересованными ведомствами прорабатывали этот вопрос. Мы понимаем, что студенты это та категория молодежи, которая после пяти-шести лет учебы в России уже адаптировалась, получила специальности, востребованные на рынке труда, поэтому необходимо упрощать процедуры не только получения гражданства, но и первичных статусных документов.

В разработанном законопроекте данная категория сможет получать разрешение на проживание без учета квоты. Первичным статусным документом для проживания на территории России является разрешение на временное проживание. Он может выдаваться в пределах квоты либо без нее. Понимая важность сохранения талантливых студентов в России, мы предложили оформлять разрешение на временное проживание без учета квоты.

— Есть ли в ГУВМ статистика, соотносящая уровень квалификации приезжих. Другими словами, кого больше приезжает в Россию — образованных или не очень?

— Государственная программа переселения соотечественников из-за рубежа, о которой мы уже говорили, дает возможность такую статистику вести. Порядка 70 процентов приезжих – это квалифицированные специалисты, имеющие высшее образование, средне-специальное образование. Как правило, это люди трудоспособного возраста. Среди них пенсионеров не так много, это члены семьи, и их число составляет около пяти процентов от общего числа вернувшихся на территорию России. С другой стороны, нужны и рабочие руки. Хотя в целом, конечно, наше государство заинтересовано именно в высококвалифицированных специалистах.

— Сейчас проблема мигрантов-таксистов встала очень остро. В столице в ходе рейдов полицейскими было выявлено почти два десятка водителей-иностранцев, которые находились в розыске, но при этом смогли работать в такси. Еще огромная часть работала без водительских прав. Вот в этом направлении ведется ли работа, будет ли что-то внедряться, чтобы подобных ситуаций можно было избежать?

— Что касается рейдов, проведенных в Москве, они были направлены на выявление нарушений со стороны работодателей. Бывает, что работодатель не уведомляет миграционные органы и проверка конкретных водителей не осуществляется. К таким работодателям применяются меры административной ответственности, штрафы на юридических лиц достигают 800 тысяч рублей. Хотелось бы попросить работодателей думать не только о выгоде, но и о безопасности граждан.

— В последние годы в России прошло много крупных международных спортивных форумов, насколько это сказалось на работе ГУВМ, пришлось ли как-то перестраиваться?

— Любые большие мероприятия, которые происходят в России, естественно, вносят коррективы в режим работы МВД в целом и ГУВМ в частности. Возрастает нагрузка на сотрудников по контрольно-надзорной деятельности, из-за количества людей, обратившихся с вопросом о постановке на миграционный учет, но с учетом того, что мы движемся в значительном расширении использования информационных ресурсов, это облегчает работу и нагрузку, то есть постановка на миграционный учет осуществляется фактически (и мы знаем об иностранном гражданине, что он прибыл в Российскую Федерацию) с момента пересечения пункта пропуска. Обмен информацией с пограничной службой идет и в электронном виде, на сегодня мы видим за этим будущее. Упрощать процедуры нужно именно через информационные ресурсы.

— Как в МВД проходит подготовка к введению обязательного дактилоскопирования мигрантов? Готово ли ведомство технически, хватает ли оснащения?

— Все подразделения техникой обеспечены. Современные технические средства позволяют произвести дактилоскопирование очень быстро, но самое главное, они позволяют произвести сверку отпечатков по базе данных. Это дает возможность выявлять граждан, которые совершали преступления или находятся в розыске.

— Сколько в прошлом году в Россию приехало граждан Украины, сколько с территории республик ДНР и ЛНР? Возможно, есть статистика уже за этот год. И какое количество из них попросило политическое убежище в РФ?

— Самый значительный приток граждан с Украины был, конечно, в 2014 году после событий на юго-востоке страны. Сегодня около миллиона человек с юго-востока Украины находятся на территории России.

Если говорить о цифрах, то за временным убежищем или за статусом беженца с 2014 года обратилось порядка 460 тысяч граждан именно из этого региона.

На сегодняшний день их осталось около 70 тысяч, но это не значит, что они уехали, это говорит о том, что Россией были предоставлены значительные преференции для данной категории лиц при оформлении статусных документов. После получения временного убежища как раз эти граждане могли обратиться за участием в государственной программе переселения соотечественников из-за рубежа, а в дальнейшем приобрести в упрощенном порядке гражданство Российской Федерации.

С 2014 года гражданами России стало свыше 360 тысяч украинцев. Этот процесс идет, граждане и сегодня обращаются за предоставлением убежища, мотивируя тем, что они боятся возвращаться в страну и хотят обрести себя в России.

Что касается в целом приобретения гражданства Российской Федерации гражданами Украины, то буквально в 2017-2018 годах вносились изменения в законодательство, которые упрощали процедуры приобретения гражданства именно гражданами Украины.

Приведу примеры. Граждане Украины, которые получили временное убежище, могли воспользоваться государственной программой и приобретать российское гражданство. По данной норме срок приобретения гражданства составляет 6-7 месяцев. Что касается других упрощений, то как раз граждане Украины, которые признаны носителями русского языка, в настоящий момент без отказа от имеющегося гражданства имеют право стать гражданами Российской Федерации так же в кратчайшие сроки. Эта процедура достаточно сокращена – до полутора лет. Так же могут быть сроки и в 6 месяцев, если у данных граждан есть родственники или они сами проживали на территории Российской Федерации.

— Можно ли сказать, насколько поток беженцев в Россию большой?

— Я бы не сказала, что этот поток большой. Самый основной поток был и есть с территории Украины. Есть граждане Грузии, которые имеют статус временного убежища и статус беженца, граждане Афганистана, но, как я уже отметила, все-таки это временные статусы.

Самое важное, что наше законодательство позволяет иностранному гражданину, который оказался вот в такой ситуации и получил статус, дальше получать другие статусные документы. Например, лицо, которое получило статус беженца и имеет его больше года, вправе обратиться с заявлением о приобретении гражданства. Мы анализировали законодательства других стран, фактически не нашли аналогичной нормы.

Получив временное убежище, которое выдается на год, беженец имеет право либо продлить его, либо получить разрешение на временное проживание и в дальнейшем стать гражданином России.

— Европа столкнулась с невиданным ранее потоком беженцев. В этих странах появились опасения, что среди беженцев в страны могут проникать террористы. Как в России борются с этой проблемой?

— Наши информационные системы, и это было отмечено на международных площадках, и законодательство позволяют выявить потенциально опасных людей практически сразу. Мы подвергаем дактилоскопии всех иностранных граждан, которые обращаются за тем или иным статусом. При этом проверки по учетам проводятся в кратчайшие сроки. Проблема в Европе была связана с тем, что они не могли учесть поток, провести проверки и очереди на рассмотрение заявлений были значительные.

Когда к нам в 2014 году в массовом порядке прибывали граждане Украины, мы внесли изменения в нормативные правовые акты и предоставляли временное убежище в течение трех суток. Совместно с коллегами организовали их медосмотр и при необходимости вакцинацию. Благодаря этим мерам ситуация находилась под постоянным контролем.

— Есть ли среди желающих получить российское гражданство очень известные иностранцы?

— В целом количество людей, желающих получить российское гражданство, с каждым годом растет, и количество известных людей тоже. Это и спортсмены, и звезды кино. В анкете они прописывают мотивы, побудившие приобрести российское гражданство, и в основном звезды пишут: "Любовь к Российской Федерации", "Приверженность курсу России".

— Вопрос про трудовых мигрантов из КНДР и позиции ООН по ним. Когда эти граждане покинут Россию? Ведется ли работа в этом направлении?

— Однозначно Российская Федерация выполняет резолюцию Совета безопасности ООН. До 22 декабря 2019 года трудовые мигранты из КНДР должны покинуть Россию, это не обсуждается.

На сегодняшний день все трудовые договоры, которые заключаются, продолжают пролонгироваться по тем разрешениям на работу, которые были оформлены в 2018 году, но они заканчиваются 22 декабря.

— Вы генерал-майор. Насколько женщине тяжело получить такое звание?

— В 1993 году я пришла в органы внутренних дел. Мне всегда везло на руководителей, которые у меня были, это настоящие учителя, профессионалы своего дела, и, придя лейтенантом, я как раз равнялась на тех руководителей, которые и помогли мне пройти вот этот длинный путь от лейтенанта до генерал-майора полиции.

— Сколько в целом работа занимает времени и как семья воспринимает вашу загруженность?

— Это чувствительно и для семьи, и для меня. Я благодарна своим родным и близким, маме, супругу, детям. На протяжении всей моей карьеры больших хлопот мои дети мне не доставляли. У меня дочь кандидат экономических наук, отличница. Младший сын, ему 10 лет, тоже учится отлично, конечно, я благодарна своей маме, потому что она помогает мне именно с воспитанием детей, а супругу за его терпение.

— Как вы проводите свободное время, как вам удается поддерживать себя в такой хорошей форме?