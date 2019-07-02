Зеленский вновь попросил Раду рассмотреть вопрос об отставке Климкина

КИЕВ, 2 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина, сообщила пресс-служба главы государства.

Вместо Климкина Зеленский предлагает назначить главой МИД Вадима Пристайко. Эти вопросы президент просит рассмотреть безотлагательно, добавили в пресс-службе.

Зеленский уже вносил в Раду представление об отставке Климкина, но тогда парламент проголосовал против.

Климкин против Зеленского

На прошлой неделе между президентом и министром разгорелся конфликт: Зеленский обвинил Климкина в том, что тот ответил на российскую ноту без согласования с ним, и пожаловался, что узнает о действиях МИД на международной арене из интернета. Глава МИД в ответ заявил, что нота не должна была согласовываться с президентом, тем более что глава государства к нему вообще не обращался.

После этого Зеленский попросил премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь главу МИД к дисциплинарной ответственности, на что тот предложил отправить Климкина в отпуск. Сам министр заявил, что уходит в "политический отпуск".

Нота о моряках

В ноте, которую Россия 25 июня направила в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины, Киеву предлагалось пойти навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении моряков, арестованных по делу о нарушении государственной границы России в районе Керченского пролива. Речь шла о том, чтобы освободить моряков в обмен на письменные гарантии того, что они в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях, а вещественные доказательства, то есть корабли, не будут уничтожены.

Климкин в ответ потребовал от Москвы немедленно выполнить решение трибунала по морскому праву и освободить всех задержанных. В российском МИД отказ обсуждать освобождение сограждан назвали парадоксом.