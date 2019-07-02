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РИА Новости

Зеленский вновь попросил Раду рассмотреть вопрос об отставке Климкина

Вчера, 11:43
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
КИЕВ, 2 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский повторно попросил Верховную раду рассмотреть представление об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина, сообщила пресс-служба главы государства.
Вместо Климкина Зеленский предлагает назначить главой МИД Вадима Пристайко. Эти вопросы президент просит рассмотреть безотлагательно, добавили в пресс-службе.
Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Киеве. 27 июня 2019
1 июля, 17:12
Конфликт Зеленского и Климкина: "Украина позорится на весь мир"Президент Украины Владимир Зеленский попросил наказать главу МИД Павла Климкина за ответ на ноту Москвы. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо, ситуация негативно отражается на международном имидже украинского государства.
Зеленский уже вносил в Раду представление об отставке Климкина, но тогда парламент проголосовал против.

Климкин против Зеленского

На прошлой неделе между президентом и министром разгорелся конфликт: Зеленский обвинил Климкина в том, что тот ответил на российскую ноту без согласования с ним, и пожаловался, что узнает о действиях МИД на международной арене из интернета. Глава МИД в ответ заявил, что нота не должна была согласовываться с президентом, тем более что глава государства к нему вообще не обращался.
После этого Зеленский попросил премьер-министра Владимира Гройсмана привлечь главу МИД к дисциплинарной ответственности, на что тот предложил отправить Климкина в отпуск. Сам министр заявил, что уходит в "политический отпуск".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
1 июля, 20:06
Климкину надоел "политический бардак", а Зеленскому – КлимкинУкраинский президент потребовал наказать главу МИД, который делает, что захочет. А Климкин ответил, мол, злые вы, уйду я от вас. В отпуск. Политический.

Нота о моряках

В ноте, которую Россия 25 июня направила в Международный трибунал по морскому праву и посольство Украины, Киеву предлагалось пойти навстречу "в рамках уголовно-процессуального законодательства", несмотря на продолжение уголовного процесса в отношении моряков, арестованных по делу о нарушении государственной границы России в районе Керченского пролива. Речь шла о том, чтобы освободить моряков в обмен на письменные гарантии того, что они в дальнейшем будут участвовать в следственных действиях, а вещественные доказательства, то есть корабли, не будут уничтожены.
Климкин в ответ потребовал от Москвы немедленно выполнить решение трибунала по морскому праву и освободить всех задержанных. В российском МИД отказ обсуждать освобождение сограждан назвали парадоксом.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Вчера, 00:46
Климкин прокомментировал конфликт с Зеленским
Три украинских корабля, на борту которых было 22 моряка и двое сотрудников СБУ, были задержаны в конце ноября прошлого года, после того как они нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских пограничников. Позже моряков арестовали по обвинению в нарушении государственной границы. Президент Владимир Путин назвал этот инцидент заранее заготовленной провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите государственных рубежей.
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Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
...раньше были ...министры без портфеля... а теперь в Украйне, - президент ...без полномочий...
2 июля, 11:46
Александр Сафонов
1040100
какой-то он жалкий...
2 июля, 11:49
Andrey Cos
621102
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