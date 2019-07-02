В ГП назвали причины, препятствующие повышению безопасности на дорогах

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Недостаточное финансирование развития системы фиксации автодорожных происшествий, а также хищение выделяемых на нее денежных средств первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман назвал в числе причин, препятствующих повышению безопасности на дорогах.

"Объективно, в местах функционирования комплексов фотовидеофиксации отмечается значительное снижение общего количества ДТП. Однако отсутствие мер по развитию системы автоматической фиксации нарушений на дорогах, ненадлежащее ее финансирование, а зачастую и откровенное хищение денежных средств мешают безопасности на дорогах страны", - сказал он в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры РФ по вопросу состояния законности и практике прокурорского надзора в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.