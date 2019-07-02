Возле аэропорта Пулково нашли около сотни снарядов времен ВОВ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Снаряды времен Великой Отечественной войны обнаружили при земляных работах возле петербургского аэропорта Пулково, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение, что возле аэропорта при проведении земляных работ по строительству топливного терминала нашли несколько десятков предметов, похожих на боеприпасы времен войны, поступило 1 июля около 16.40. Боеприпасы обнаружил водитель экскаватора во время прокладки траншеи. Все работы были приостановлены, опасное место оцеплено.

"Незамедлительно прибывшие на место происшествия специалисты инженерно-технического отделения ОМОН (на транспорте) ГУ Росгвардии обследовали обнаруженные предметы и установили, что это неразорвавшиеся боеприпасы времен Великой Отечественной войны: 80 минометных мин калибра 50 миллиметров, 15 минометных мин калибра 82 миллиметра, а также ручная противопехотная граната Ф-1 (так называемая "лимонка") без запала. Все они находились в состоянии сильной коррозии и содержали взрывчатое вещество", - говорится в сообщении.